Zavaleta dice que no renunció hasta garantizar la salida de Evo a México

Fuente: paginasiete.bo

El exministro de Defensa Javier Zavaleta dijo que en noviembre del 2019 retrasó su renuncia hasta garantizar la salida del expresidente Evo Morales a México. Indicó que la decisión fue conversada con el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estado Americanos (OEA), Diego Pary.

“He demorado mi renuncia anoticiado de lo que estaba pasando en Cochabamba, no solamente del intento de secuestro del expresidente Evo (…). Ante eso yo conversé con Diego Pary y me dice: ‘Espera un rato, no renuncies para hacer todas las gestiones para que pueda despegar el expresidente Evo y pueda salir del país’. Ahí yo sigo en contacto con el general (Williams) Kaliman y con el general (Gonzalo) Terceros”, detalló Zavaleta, en contacto con Fides.

En lunes se dieron a conocer las declaraciones de excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, en la que reveló que Morales continuaba dando órdenes a las Fuerzas Armadas (FFAA) hasta 30 horas después de partir a México. El extitular de Defensa era el enlace entre el exmandatario y los militares.

El exministro explicó que continuó en sus funciones hasta garantizar que el avión mexicano pueda despegar de Chimoré, con Morales, a quien lo acompañaron el exvicepresidente Álvaro García y la exconsejera Gabriela Montaño.