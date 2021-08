10 claves que debe saber sobre la “Rebajita Tributaria” de El Alto

Luis Escóbar

La Alcaldía de El Alto impulsa la “Rebajita Tributaria”, un plan que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con el pago de sus impuestos atrasados por inmuebles, vehículos y actividades económicas.

El director de recaudaciones y políticas tributarias, Jhon Villalba, dijo a Página Siete que la iniciativa permitirá beneficiar a las personas que afectadas por la pandemia no pudieron pagar sus deudas de impuestos. Acá 10 claves que debe saber sobre este plan.

1 Este beneficio alcanza a todas las personas con deudas de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos y actividades económicas desde 1995 hasta 2019. Lastimosamente, cuando un contribuyente no paga el tributo, el mismo “puede incrementarse”. Las multas triplican y hasta cuadruplican el monto original del impuesto. Al final, el ciudadano pagará montos altos para estar al día en el pago de sus tributos.

Los que solicitarán el beneficio de la “Rebajita Tributaria” sólo deberán cancelar el impuesto de las gestiones pasadas sin tomar en cuenta las multas e intereses.

2 Los ciudadanos pueden acudir a las oficinas de recaudaciones del edificio central (Jacha Uta) o en las 10 subalcaldías de la urbe. Sólo deben llevar un impuesto anterior de su terreno o casa y patentes de funcionamiento. En el caso de un vehículo, sólo necesita el número de la placa de control. Con esos requisitos, recibirá una proforma y así podrá acudir a cualquier entidad financiera para pagar su deuda.

Las subalcaldías de los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14 cuentan con una ventanilla habilitada para la atención del contribuyente que quiera beneficiarse con la Ley 689 de la “Rebajita Tributaria”.

3 Villalba aclaró que ningún funcionario municipal puede realizar cobros en efectivo “ni de ninguna índole”. “Una vez con su proforma, los contribuyentes pueden elegir cualquier entidad financiera para hacer su pago a nivel nacional”. Además, la Alcaldía abrió la posibilidad de hacer planes de pagos para las personas con deudas altas de impuestos.

4 Desde ayer, las plataformas de atención a los ciudadanos comenzaron a solicitar el carnet de vacunación para llevar adelante el trámite. Los que no conocían de este requisito pueden acudir al punto de vacunación que se encuentra en el mismo edificio Jacha Uta u otros dos masivos que la comuna de El Alto habilitó desde el fin de semana, como el Centro de Convenciones y la exalcaldía Quemada de la Ceja de El Alto.

Se habilitaron otros 11 puntos en los centros de salud Franz Tamayo del Distrito 14, Rosas Pampa del Distrito 1, Ventilla Distrito 8, Huayna Potosí Distrito 5, Charapaquí Distrito 3, Villa Tunari Distrito 4, Primero de Mayo Distrito 3, San Vicente de Paul, San Roque Distrito 7, Corazón de Jesús Distrito 2 y el Hospital Agramont. Abren de lunes a lunes de 8:00 a 16:00.

5 Las personas que tengan un proceso tributario ejecutoriado no podrán acceder a este beneficio. Sin embargo, Villalba aseguró que es una cantidad mínima de contribuyentes. “Ellos no llegan ni al 1% del total de los beneficiarios. El 99% de los propietarios de inmuebles, automotores y actividades económicas pueden acceder a este beneficio”, afirmó

6 La amnistía es por cinco meses y estará vigente hasta diciembre. Entre agosto y septiembre, los contribuyentes obtendrán un 100% de reducción de multas e intereses. Entre octubre y noviembre tendrán un 70% de descuento, mientras que en diciembre la rebaja será del 40%.

7 En caso de no beneficiarse de la “Rebajita Tributaria”, el contribuyente continuará con la deuda y no tendrá, en el futuro, la posibilidad de obtener el descuento que brinda ahora la comuna alteña. A partir de enero deberá pagar la deuda con todas las multas e intereses correspondientes. “Recomendamos a la población aprovechar esta amnistía y este perdonazo. Se podrán beneficiar con todas las multas e intereses. Ya no tendrán el problema de arrastrar las deudas con el perjuicio del incremento de las multas”, dijo el funcionario.

8 Villalba informó que “no habría” personas con pendientes tributarios de 1995 para atrás. “Por lo general no tenemos deudas más atrás. De la revisión que hicimos, no hallamos deudas con fechas anteriores”, agregó. El impuesto de 2020 aún está vigente y tiene un descuento del 15% para las personas que paguen ahora.

9 La Alcaldía espera recaudar al menos 20 millones de bolivianos con la aplicación de esta norma. El funcionario dijo que los más beneficiados serán los alteños, porque un 80% de las deudas correspondían a multas e intereses y no serán pagadas.

10 Hasta la fecha, según datos de la comuna, alrededor de 5.000 personas fueron a las oficinas de la Alcaldía para solicitar información sobre el beneficio y sus proformas.