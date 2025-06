Vocal del TSE reafirma que el 17 de agosto habrá elecciones y resultados vía TREP

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, reafirmó este domingo que el próximo 17 de agosto se realizarán las elecciones judiciales en todo el país y que, a partir de las ocho de la noche de esa jornada, comenzará a operar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para brindar los primeros datos del escrutinio.

“Yo le puedo asegurar que ese día domingo las y los bolivianos van a volver a demostrar al mundo, pero principalmente a todo aquel ciudadano que no crea en la democracia, que desde las seis de la mañana nuestros jurados estarán instalando las mesas de votación, y desde las ocho ya se podrá votar”, afirmó Ávila en una entrevista con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

La autoridad electoral explicó que el escrutinio iniciará a las seis de la tarde, una vez cerradas las mesas, y a las ocho de la noche se darán a conocer los resultados preliminares a través del TREP, como parte de un proceso transparente, confiable y respaldado por la ciudadanía. También anunció que 30 días antes de la elección, el TSE entregará a las organizaciones políticas una copia del padrón electoral, como parte de las medidas de transparencia.

Ávila informó que el TSE continúa cumpliendo el calendario electoral y tramitando las solicitudes de sustitución de candidaturas. Hasta el cierre del miércoles, se habían recibido 362 sustituciones, y a la fecha esa cifra supera las 500. Señaló que en al menos una decena de casos se identificaron inconsistencias en la documentación sobre solvencia fiscal, entre ellos el del candidato Jaime Dunn.

Explicó que Dunn presentó un certificado de solvencia acompañado de un documento aclaratorio con una lista de procesos judiciales, algunos con sentencia ejecutoriada. Esto generó dudas en la sala plena del TSE, por lo que se pidió un informe aclaratorio a la Contraloría General del Estado, además de requerir información a la Alcaldía de El Alto, entidad responsable de hacer seguimiento a los pagos pendientes, según indicó la propia Contraloría.

Ávila adelantó que la sala plena tratará este y otros casos el lunes o martes en La Paz, y que no puede emitir opinión personal para no inhabilitarse en la deliberación. No obstante, aseguró que el TSE actuará conforme a la Constitución y la ley. “El compromiso con la democracia es de todos nosotros y el Tribunal Supremo Electoral así lo garantiza”, concluyó.

