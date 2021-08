Áñez está sedada y no camina sola; crece apoyo para la exmandataria de Bolivia

Fuente: El Deber Ivan Alejandro Paredes

Son 23 expresidentes iberoamericanos que emitieron ayer un comunicado que expresa el respaldo a Jeanine Áñez y responsabilizaron al Gobierno de Luis Arce si es que la salud de la exmandataria se complica. En La Paz, se informó que la exautoridad está sedada y que tiene complicaciones para caminar. Mientras, el Gobierno insiste en que Áñez tiene un cuadro de salud estable.

Mediante un comunicado de prensa, los integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresan su grave preocupación por las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien calificó como “pequeños rasguños” los cortes que se ocasionó la exjefa de Estado.

“Sean cuales fueren las razones de la privación de libertad que hoy sufre la expresidenta Áñez, la falta de trato humanitario que se hace manifiesta en su caso, de no ser corregida, sitúa al Estado boliviano y su Gobierno en la condición de responsable internacionalmente por la vida y la integridad personal de la misma, al encontrarse privada de libertad y sujeta a su autoridad”, detalla el documento publicado ayer.

Los expresidentes recuerdan que Jeanine Áñez ejerció el poder de forma transitoria, avalada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Además, exigen que se respeten sus derechos, establecidos en la normativa nacional e internacional.

“Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo”, dice en otra parte del texto.

El documento está firmado por los expresidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina), Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), José María Aznar (España), Óscar Arias y Rafael Calderón (Costa Rica), Eduardo Frei (Chile), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), entre otras exautoridades.

Los exmandatarios instan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, la adopción de medidas cautelares y a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a ejercer sus competencias de manera rápida y efectiva, para que se cuide de los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante boliviana.

Pedido de Del Castillo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, exigió este lunes que se deje de hacer política con la salud mental de la expresidenta Áñez, quien el sábado se hizo cortes en su brazo izquierdo.

“Están visitando (a Áñez) los médicos correspondientes, la han visitado los familiares, (también) la visitó la representación de la ONU (Organización de Naciones Unidas, pero) por un tema de bioseguridad no podemos abrir las cárceles para que entren todos los ciudadanos, estamos en pandemia, estamos con medidas de protección y (…) a aquellas personas que quieren hacer política con el estado de salud psicológica y mental de una persona privada de libertad no las vamos a tolerar”, remarcó Del Castillo.

El pasado sábado, la autoridad minimizó las lesiones que se realizó Áñez en su celda y las calificó como “pequeños rasguños”. Sin embargo, Norka Cuéllar, una de las abogadas de la expresidenta, dijo que los cuatro cortes que se provocó Áñez requirieron sutura de al menos cuatro puntos.

Del Castillo pidió a los seguidores de Áñez evitar problemas, ya que estas acciones lo único que hacen “es perturbar la tranquilidad” que debe tener la exmandataria. Además, “de acuerdo a los informes, el personal de salud ha solicitado que no ingresen más personas, porque no dejan que la señora Áñez tenga tranquilidad dentro de la (cárcel) de Miraflores”, dijo el ministro ayer en un acto en la ciudad de La Paz.

Áñez permanece más de cinco meses detenida preventivamente y es procesada por el supuesto “golpe de Estado”. Ahora se presiona para que también se abra en su contra un juicio de responsabilidades por los hechos registrados en Sacaba y Senkata en 2019.

Ayer, un bloque de las víctimas de Senkata anunció que presentarán una segunda proposición acusatoria a la Fiscalía contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, con el empleo como prueba del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia de 2019.

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, fue quien hizo el anuncio. El activista dijo ayer que el documento será elaborado en los próximos días y presentado la próxima semana al Ministerio Público, por la comisión de los delitos de asesinato, homicidio, lesionas graves y leves.

Sobre la situación de Áñez, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, expresó que el Gobierno de Luis Arce tiene un actuar “talibán” por los procesos judiciales que enfrenta la expresidenta Añez, además de varios opositores y exjefes militares en el país.

“Nos encontramos muy preocupados por el actuar talibán y lo que esa teniendo el Gobierno del señor Arce Catacora conforme al trato a la mujer, al trato indiscriminado a los presos políticos donde se vulneran todos los derechos (…) Sabemos que esta justicia está totalmente contaminada, es cáncer para los bolivianos porque es un trabajo solamente de la clase política. Bolivia necesita un cambio, necesita que el señor presidente (Luis Arce) demuestre que va a respetar y que va hacer caso a los informes internacionales que se han presentado”, dijo Calvo.

El líder cívico acotó que el equipo jurídico del comité realizará acciones internacionales para defender a Jeanine Áñez. Calvo dijo que la exmandataria sufre la vulneración de sus derechos.

“Nosotros, con la parte legal del comité, estamos tomando acciones internacionales por el respeto a la mujer y por el respeto a la posición de la señora Áñez. Creemos que el pueblo boliviano se ha manifestado en las calles pidiendo que se respete la condición de la señora Áñez (porque) la situación médica que ella está sufriendo en este momento (es complicada)”, remarcó Calvo.

Salud de Áñez

Carolina Ribera se quiebra al explicar la situación por la que está atravesando su madre. La joven dijo que Áñez está sedada y que no recuerda cómo se realizó las lesiones. Volvió a pedir al presidente Arce que su mamá pueda defenderse en libertad.

“Mi madre está muy delicada, afectada. Ella está totalmente dopada, sedada, está en un estado de shock, dice que no se acuerda qué fue lo que le pasó, no se acuerda de nada. (…) A mí me parece indignante, inhumano, indolente por parte de las autoridades de Gobierno que utilicen una declaración de mi hermano que cualquiera entiende que (se refería) que ya está a salvo, no que está bien”, relató la hija de Áñez.

Helen Áñez, hermana de la expresidenta, contó que su familiar no puede dormir por las noches debido a la medicación que recibe. “Se dijo que no es la adecuada e igual la medican”, dijo. Helen durmió con su hermana en el penal la noche del domingo. “Ella no puede caminar, está mal. Le pido al señor presidente reciprocidad, que recuerde que, en su momento, cuando estaba muy delicado de salud, fue mi hermana la que autorizó el salvoconducto para que salga del país”, afirmó.

Mientras, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, insistió en que la exmandataria tiene un cuadro de salud estable y que se están siguiendo las recomendaciones de los especialistas. “Rechazamos totalmente que se hable de la administración penitenciaria respecto a que estaríamos violando sus derechos o dañando su estado de salud. Al contrario, lo hemos demostrado con hechos”, dijo el funcionario.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, anunció para mañana una marcha en defensa de Áñez.