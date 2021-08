Ante rumores de una orden de aprehensión, Pumari dice que está tranquilo en su casa

Fuente: Unitel

En las últimas horas, se conoció el rumor de una posible orden de aprehensión contra el exlíder del Comité Cívico Potosinita (Comcipo), Marco Antonio Pumari, por estar involucrado en la crisis política del año 2019.

Esta versión la dio a conocer la dirigente de Comcipo, Roxana Grass, quien también cita a otro dirigente potosino que estaría con la misma orden.

Ante estos dichos, Pumari escribió en su cuenta de Twitter que se encuentra en su casa y que permanecerá en ella. Además, agradeció la preocupación de sus seguidores políticos.

“Muchas gracias por su preocupación, estamos tranquilos en casa en mi tierra que me vio nacer y no nos vamos de acá, hoy tienen el poder para encerrarnos pero tenemos la libertad en el corazón, no somos cobardes y no les tenemos miedo estamos de la mano de Dios”, dice el Twitter de Marco Pumari

El exlíder del Comcipo, fue uno de los que estuvo al frente en las movilizaciones que se registraron en el país el año 2019 y que provocaron la renuncia a la Presidencia de Evo Morales.