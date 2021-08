“Páginas calumniosas”, “exabrupto”, “aberrante”, “ilegal” y “estupidez” fueron algunos de los calificativos que el embajador de Bolivia, Héctor Arce, usó para observar el documento de la OEA. “Estas nueve páginas no nos dicen nada”, apuntó.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Héctor Arce, criticó duramente esta noche al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por el informe que emitió la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia sobre el proceso electoral de 2019 y anunció que se explora la posibilidad de llevar el reclamo hasta la ONU.

“No tenemos el menor inconveniente en llevar esto a las instancias más elevadas si fuera necesario, hemos coordinado con el embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas (Diego Pary) y vamos a estudiar la posibilidad de llevar este tema incluso al pleno de Naciones Unidas, si el organismo regional es incapaz de conocer la verdad y actúa sesgada y políticamente por el accionar de una persona y un grupo de personas que tiene secuestrada a la organización tendrán que ser pues las organizaciones mundiales las que finalmente lleguen a la verdad”, advirtió en una entrevista en el programa Noches Sin Tregua de la red Cadena A.

El también exministro de Justicia en el gobierno de Evo Morales no ahorró calificativos para criticar el informe que -según dijo- busca una “deliberada salvación de Luis Almagro al interior de la OEA” y a políticos de oposición en Bolivia como el exmandatario Carlos Mesa.

“Páginas calumniosas”, “desesperado exabrupto”, “aberrante”, “ilegal” y “estupidez” fueron algunos de los calificativos que Arce usó para observar el documento. “ Estas nueve páginas no nos dicen nada. Este es un exabrupto, no puedo decirle informe, documento porque no ha sido aprobado por nadie. Expresa solamente el sentimiento de un grupo de personas que tiene secuestrada a la Organización de Estados Americanos. Este exabrupto tiene un gran contenido político y ningún contenido técnico, usa términos vergonzosos”, apuntó.

“Almagro y un grupo de personas tienen secuestrada a la OEA, los Estados se dan cuenta de su accionar político y este es un informe sin ningún contenido técnico (…) no tiene argumentos (…) ¿Quién es Almagro para cuestionar?”, indicó Arce, quien complementó: “No es un informe, no es un procedimiento oficial, nadie ha autorizado”.

Arce sostuvo que a casi dos años de las elecciones de 2019 la OEA, y en especial Almagro, no presentó pruebas sobre el supuesto fraude electoral que derivó en la renuncia del exmandatario Morales y en la asunción al poder de la entonces senadora de oposición Jeanine Áñez.

Al respecto, en horas de la tarde, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que el informe carece de veracidad y que lamentablemente la OEA una vez más tiene injerencia sobre la soberanía boliviana.

“Somos un país soberano y hay un pueblo que pide justicia (…) y en ese marco de memoria, de verdad y justicia se va a establecer el nefasto papel de la OEA en el golpe de Estado que derivó en masacres de boliviano sino en cientos de heridos, criminalizados y perseguidos”, dijo.