Auza responsabiliza a Gameleya por el retraso de las segundas dosis de Sputnik V

Fuente: paginasiete.bo

El ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo que es responsabilidad del laboratorio ruso Gamaleya el retraso en la llegada de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Agregó que la entrega a destiempo del segundo componente del inoculador no es responsabilidad del Gobierno de Bolivia.

“Existe un retraso, ¿atribuible al Gobierno? No. Ahí queremos ser categóricos: este retraso no es atribuible al Gobierno. Es un retraso que lo está presentado el laboratorio Gamaleya, el país de Rusia, que no está pudiendo cumplir con las responsabilidades asumidas con distintos países”, dijo Auza en conferencia de prensa.

La autoridad manifestó que el retraso del segundo componente del inmunizador afecta a menos del 25% de la población vacunada. Asimismo, agregó que en los siguientes días llegará al país aproximadamente un lote de algo más de 300.000 dosis.

“Hasta el 7 de septiembre tenemos garantizadas las segundas dosis, el 8 (de septiembre) ya vamos a tener dificultades, dificultades no atribuidas a gestiones que deba realizar nuestro gobierno”, enfatizó.

Según datos de Salud, al momento falta aplicar aproximadamente 900.000 ampollas de la segunda dosis de la vacuna rusa y se prevé que hasta finalizar esta gestión complete el esquema de vacunación.