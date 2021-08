Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana (CC), descartó que su tienda política se sume al desafío de la Procuraduría General del Estado para revisar “acta por acta” las elecciones de 2019 y reivindicó el informe de la OEA sobre que hubo “fraude”.

La opositora subrayó que hay que analizar los hechos políticos que derivaron en ese “fraude”, como el desconocimiento de los resultados del referéndum de 2016, el “invento” del derecho humano a la reelección y la Ley de Organizaciones Políticas “hecha para el MAS”.

El reciente fin de semana, el procurador general del Estado, Wifredo Chávez, pidió a la oposición, a la que afirma que hubo un fraude en los comicios de 2019, a sumarse a revisar las 35.000 actas de votación, “para desmitificar” esa tesis.

“El procurador cree que somos estúpidos”, manifestó Barrientos. “No nos la charlen, entiendo que están desesperados por establecer una normativa. ¿Cuánta plata más va a gastar el Estado para lavar la cara a Evo Morales?”, añadió Barrientos.

Dijo que el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el de la Universidad de Salamanca (encomendado por la Fiscalía, sobre el cual pidió el archivo del caso Fraude) han coincidido en que “el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha otorgado credenciales a usuarios no autorizados para que puedan manipular el sistema”.

El fin de semana se conoció un informe técnico de la Contraloría General que determinó que el estudio de la OEA no puede ser considerado una auditoría porque no verificó las actas de las elecciones y no estableció la incidencia del supuesto fraude en el porcentaje de la votación, tal como dicta el acuerdo firmado con el gobierno de entonces.

Barrientos reivindicó el carácter vinculante del informe de la OEA y dijo que es “valedero” para determinar que sí hubo “fraude” en los comicios de 2019. Eso sí, criticó al secretario general Luis Almagro por haber apoyado anteriormente la repostulación de Evo Morales, pero aclaró que el estudio del organismo tiene que verse como institucional.

