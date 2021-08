Bolívar, por primera vez contra su excapitán

Fuente: paginasiete.bo

Bolívar se medirá con Always Ready este domingo. El partido tendrá un aliciente especial, los celestes se encontrarán al frente con su último capitán y referente Juan Carlos Arce, además de los exjugadores celestes Jorge Enrique Flores y Cristhian Machado.

La Academia presentará equipo completo para este partido. Diego Bejarano retornará al onceno.

El Conejo es de los últimos referentes de la Academia, no renovó contrato y fichó por la banda roja, equipo en el que se va convirtiendo en pieza fundamental. Los jugadores de Bolívar saben que los excelestes tienen la experiencia en el campo de juego y que los conocen bien, por lo que no se fían. “Ante Always nos enfrentamos a un gran rival, con viejos conocidos de Bolívar, así que va ser un verdadero placer y tienen todo respeto y admiración, pero nuestra obligación es estar lo más arriba posible y todo pasa por ganar”, manifestó Àlex Granell.

Arce jugó nueve años en Bolívar, capitán e ídolo celeste, El Conejo anotó 104 goles en 326 partidos, sumó seis títulos con la Academia. Este es el primer partido ante su exclub.

Los exacadémicos enfrentarán por primera vez a Bolívar. Será un partido especial para ellos, los tres no gozaron de la confianza de la dirigencia y no fueron parte del plan centenario. El excapitán de Bolívar aseguró que mantiene el respeto por la Academia, pero que le toca “defender a muerte” los colores de la banda roja.

“Desde luego es un sentimiento encontrado por los años que estuve (en Bolívar), pero no deja de ser fútbol y el que mejor haga las cosas se llevará el partido, estamos bien, vamos a intentar mantener el nivel que queremos”, dijo Arce.

El Conejo dejó el cintillo a otro referente de la casa, Erwin Saavedra. El orureño aseguró que será un partido importante y especial por lo que vivió con sus excompañeros, pero la mentalidad está en ganar el encuentro y escalar en la tabla de posiciones.

“Será un partido muy interesante, compañeros que anteriormente los hemos tenido, conocen bien el Siles y creo que va a ser un partido de ida y vuelta y esperemos reencontrarnos con la victoria”, dijo Saavedra.