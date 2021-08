Bolívar visita a Nacional con Vaca en lugar de Bejarano

Fuente: paginasiete.bo

Bolívar visitará hoy a Nacional Potosí desde las 19:00, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, por el partido reprogramado correspondiente a la fecha nueve del torneo único de la División Profesional. Para este encuentro el equipo del DT Antonio Carlos Zago no contará con Diego Bejarano y su lugar será ocupado por Leonardo Vaca.

Ambos planteles llegan al duelo con 22 unidades. Un empate o la derrota para cualquier equipo representaría alejarse de las aspiraciones de meterse en la lucha por el título del certamen porque están a 12 puntos del líder, The Strongest.

Bolívar buscará también salir de un bajón futbolístico que causó la molestia en su afición. La derrota (2-0) ante el campeón Always Ready en el Hernando Siles, el domingo, caló en el plantel, que no tuvo mucho tiempo de recuperación.

Además , el DT Zago no contará con Bejarano. El Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) suspendió por tres partidos al futbolista por reclamar al juez de línea Benigno Sucubono ante las faltas que no cobró y la posición adelantada de Javier Sanguinetti que terminó en gol. Por esa baja, el director técnico Zago pondrá nuevamente en la cancha a Leonardo Vaca, quien ya jugó en la posición de Bejarano y fue de aporte. En este caso podría jugar como extremo derecho, posición en la que se desenvuelve bien. Esto dependerá del sistema que use el entrenador: 1-3-5-2 o 1-4-4-2.

El plantel celeste sabe que tiene la presión de su hinchada por conseguir resultados y salir de este mal momento. Los jugadores son conscientes que deben revertir el mal momento.

“Vamos a Potosí, todos sabemos que es un campo difícil, están haciendo una buena temporada, es un equipo que da guerra, vamos a intentar ganar”, sostuvo Alberto Guitián.

El rival

En tanto que Nacional Potosí llega al partido luego de caer ante Independiente Petrolero por 2-1, en condición de local. Será el segundo partido que dirija Alberto Illanes, en su nueva etapa en el club.

El equipo de la Villa Imperial no contará con Daniel Mancilla. El jugador fue expulsado en el anterior encuentro. Su lugar será ocupado por Óscar Áñez.