Cadeco insta a YPFB a actuar para ayudar a reactivar Tarija

El sector de la construcción se abastece de industria local y genera numerosos empleos, y considera que para mantenerlo se debe iniciar la exploración en Astilleros para que las regalías sigan dejando obras.

La Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) de Tarija pidió información y se movilizó la pesada del sector de hidrocarburos: el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya; el presidente de YPFB Chaco, Roberth Lino y el director de gestión socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Xavier Barriga, entre otros.

El asunto era el habitual en estos casos en Tarija: conocer más y mejor el plan de exploración hidrocarburífera de Yacimientos con más especificaciones sobre lo previsto en el departamento luego de su presentación pública de finales de julio. Al final se convirtió en un monográfico sobre Astillero, el pozo con más expectativas de convertirse en un gran yacimiento que pueda compensar la declinación de San Alberto y que no tiene el mismo impacto sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía que el de San Telmo, desaparecido de los planes de la estatal petrolera.

Julio Alemán, de nuevo al frente del lobby constructor, hizo de anfitrión en el salón del auditorio “Ingeniero Antonio Lazcano” que acogió el evento denominado “Proyección de la inversión hidrocarburífera y energética en el departamento de Tarija, reactivación económica y perspectivas de la Cadeco”, vinculando claramente la necesidad de fortalecer la exploración petrolera y gasífera para reactivar el departamento, que sigue viviendo esencialmente de las regalías petroleras, unas regalías que casi siempre se han convertido en obras y que, más allá de la utilidad definitiva o la buena o mala ejecución, han desarrollado una industria alrededor que genera numerosos puestos de trabajo que se ven amenazados con planes que prevén minimizar las licitaciones o volcarse en otros aspectos tal vez más productivos pero que generan menos empleo.

“Tarija ha sido líder en hidrocarburos y tiene que seguir siéndolo. Esto nos motiva y es un gran desafío. Desde las empresas podemos hablar de una real reactivación económica. Hasta ahora, no la sentimos. Tenemos posibilidad de generar fuentes de empleo y la capacidad para desarrollar estos emprendimientos… Generar empleo y bienestar para la economía del departamento en general y nuestros socios, en especial” señaló Alemán.

Explorar en Tarija

Zelaya, Lino y Barriga se concentraron en explicar el plan de exploración, que en Tarija contempla 102 millones de dólares en, por ejemplo, la reactivación de pozos cerrados o abandonados en los 70 – 80 y que con las nuevas técnicas pueden permitir producciones aceptables, especialmente de líquidos, que resulta vital para reducir la importación de combustibles. También se habló de Huacareta, de Iñiguazú, de Boyuy, hasta que el asunto desembocó definitivamente en Astillero.

“Nosotros queremos iniciar nuevos proyectos de exploración, que van a generar oportunidades para todos y, en el mediano plazo, significarán nuevos recursos para las instituciones del departamento. Ustedes son actores centrales en este proceso porque son la principal fuerza económica de Tarija; fuerza que genera empleo y esperamos que puedan convertirse en aliados estratégicos de esta reactivación”, señaló el presidente de YPFB, Wilson Zelaya.

Astillero tiene contrato firmado con YPFB Chaco como operador desde 2018. El área ya fue explorada en los 90, como Churumas, y se le reconoce un potencial de más de 1 TCF, que es lo que tiene Margarita, actualmente el campo más productivo del país y que lleva más de una década produciendo. El área se extiende sobre el río Tarija, en paralelo a la frontera oriental del triángulo sud con Argentina, siendo Padcaya, y está cerca del célebre “Cajón”, paraíso pesquero de los aficionados.

Técnicamente el área ha quedado fuera del plan de manejo integral de la Reserva de Tariquía, aunque alguna vez estuvo dentro, pero no en la zona núcleo, una consideración que ya fue apuntada por los vecinos del Distrito 11 de Padcaya, que han cerrado filas con el proyecto y que exigen su rápida puesta en marcha.

En términos de inversión, YPFB estimaba 400 millones de dólares para San Telmo y Astilleros, que reportarían aproximadamente 20.000 millones de dólares a veinte años de acuerdo a las proyecciones del valor de mercado del gas previsto.

En cualquier caso, San Telmo no está en discusión puesto que desde el Ministerio se definió no abordar proyectos que no tengan consenso social, pese a los efectos económicos que reporte.

Gobierno y sectores alistan cumbre

El viernes y sábado se celebrará en Tarija la Cumbre de Reactivación Económica impulsada por diferentes sectores sociales afines al Gobierno, como la Central Obrera Departamental, la Federación Campesina y la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, en la que participarán diferentes Ministerios y se fijarán prioridades de acción para el departamento que contribuyan a mejorar su dinámica económica. En principio se tiene prevista la participación del presidente Luis Arce Catacora.

Desde la Gobernación de Tarija se tienen diferentes proyectos, reclamaciones e ideas que se deben concretar con el Gobierno Nacional, sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado una reunión bilateral para marcar una agenda conjunta en el momento de crisis económica que se vive.