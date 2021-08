Cámara de industrias plantea cuatro medidas para luchar contra el contrabando

Fuente: Página Siete

La Cámara Nacional de Industria (CNI) planteó cuatro medidas para frenar el ingreso de contrabando, que afecta a la economía del país. Los industriales señalan que la mercadería ilegal afecta en aproximadamente 2% al Producto Interno Bruto (PIB).

Como primer punto sugieren una intensa campaña de comunicación de concientización para que la población no compre productos de contrabando.

Segundo, acciones legales para reducir la sanción penal al contrabando de 200.000 a 10.000 Unidades de Fomento a la Vivienda.

Tercero, un estudio que determine el impacto negativo a los sectores, al empleo, la producción y los impuestos que genera el ingreso de productos de manera ilegal.

Cuatro, gestionar con la entidades públicas acciones para incrementar los operativos de lucha contra el contrabando.

“El contrabando es el mayor problema que hoy experimenta la industria con serios efectos de desindustrialización nacional. La CNI, junto a las cámaras departamentales, han desarrollado y se encuentran implementando una estrategia nacional de lucha contra el contrabando”, dijo el presidente de la entidad, Ibo Blazicevic.

Los industriales detallan que este problema no solo les afecta a ellos, también a los empresarios en general, por lo cual sostienen reuniones con diferentes sectores tanto privado como público para evitar que el ingreso de mercadería ilegal al país.

“Creemos firmemente que si trabajamos en unidad y sinergia público y privado con el objetivo común de preservar el mercado nacional del contrabando y de fomentar la formalización y la internación de productos legales, así como la protección de la industria nacional, lograremos reactivar la economía y generar mayores fuentes de empleo, que es lo que tanto necesita nuestro país”, explicó Blazicevic.

Según datos de la CNI, el contrabando en 1999 llegó a $us 1.000 millones, en 2019 a $us 2.300 millones y 2020 superó la cifra de los $us 3.000 millones. Los lugares de ingreso de productos son: Bermejo, Yacuiba, Villazón de Argentina, Puerto Quijarro con el Brasil, Kasani y Desaguadero con el Perú y Pisiga y Tambo Quemado con Chile. La circulación se da por “contrabando hormiga” o en convoy de transporte pesado.