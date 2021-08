CBN invierte en innovaciones para apoyar al gremio gastronómico y brindar alternativas de menor costo a los consumidores

Bag In Box es la nueva tecnología dispensadora de gaseosas con la que la compañía busca apoyar al sector gastronómico y ofrecer al consumidor el mejor sabor, a un precio conveniente.

Santa Cruz. Cervecería Boliviana Nacional renueva el consumo de bebidas no alcohólicas en restaurantes y snacks con la nueva tecnología Bag in Box, una innovación que impulsará al sector gastronómico y a su vez podrá ofrecer mejores costos a los consumidores.

La innovación de CBN para sus productos Pepsi y 7UP, no solamente es más conveniente, sino que además es más amigable con el medio ambiente.

“Las dispensadoras son conocidas como Bag In Box, una tecnología que permite preservar el sabor de nuestras bebidas. De esta forma, generamos un menor impacto de contaminación al medio ambiente all reducir el consumo de botellas PET”, comentó el gerente nacional de bebidas no alcohólicas, Holger López.

Los dispensadores se caracterizan por conservar las cualidades organoléptias y el sabor de las bebidas por más tiempo, además, promueven el uso de vasos de polipapel y vasos de vidrio para ofrecer el refill a sus clientes, con el mejor sabor, al mejor precio del mercado.

“Esta innovación está pensada para apoyar al sector gastronómico a recuperarse de los efectos de la pandemia y ofrecerle a nuestros consumidores nuevas experiencias, con el sabor de siempre y a un precio conveniente”, expresó el ejecutivo de la compañía.

En la ciudad de Santa Cruz, más de 20 puntos de venta ya se han adherido al uso de los dispensadores de Pepsi y 7UP. “Muy pronto, muchos otros restaurantes y snacks de todo el país estarán adoptando esta novedosa forma de expender bebidas gaseosas que es más conveniente para la industria gastronómica, pero también para los consumidores”, concluyó López.