Chapetón a Copa: No quiero pensar que las denuncias son parte de una persecución política

Rechazó todas las acusaciones que la actual administración municipal de El Alto denunció sobre un déficit en el POA 2021 y malversación de fondos.

Foto: Internet.

Fuente: ANF

La exalcaldesa del municipio de El Alto, Soledad Chapetón, rechazó este jueves las denuncias que presentó la administración actual de Eva Copa por un presunto déficit de Bs 230 millones que no fue previsto en el Plan Operativo Anual (POA) 2021 y por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, las leyes, y malversación.

“Señalan un desequilibrio presupuestario, pues obviamente confirma que es una acusación de ataque político a nuestra administración municipal. No quisiéramos pensar que esto tiene que ver con una persecución política, sabemos la característica que tiene la actual administración de la alcaldía y esperamos que los jueces y fiscales no se dejen sorprender en su buena fe”, declaró Chapetón a la prensa.

Afirmó que las denuncias que se presentaron en contra de ella y otros exfuncionarios de la administración anterior no son más que una cortina de humo para no cumplir todas las promesas que hicieron durante las campañas electorales de las elecciones subnacionales del 2021.

Cree que prometieron “maravillas” para la urbe alteña, pero al toparse con la realidad entendieron las dificultades que uno tiene que enfrentar para llevar adelante una alcaldía.

“Un déficit económico no es una novedad por lo tanto tampoco es un delito”, expresó. Indicó que la municipalidad siempre tuvo un déficit económico y querer culpar a la administración pasada es desconocer la verdadera realidad del municipio y de las otras alcaldías y gobernaciones del país.

Indicó que se reservan el derecho de presentar contra denuncias; sin embargo, enfrentarán las denuncias que fueron interpuestas en su contra y en contra de sus ex colaboradores.

El director general de Asesoría Legal de la municipalidad alteña, Isaac Mauricio, informó a mediados de mes sobre la presentación de una denuncia penal contra Chapetón y otros dos exfuncionarios por un presunto déficit de Bs 230 millones que no habrían sido previstos en el POA 2021. Ese quiebre económico causaría serías dificultades a la gestión de Copa.

La municipalidad alteña presentó una segunda denuncia contra la anterior administración por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y malversación de fondos. No sólo se denunció a Chapetón, sino a otros 11 exsecretarios ediles.

El monto de la presunta malversación de fondos asciende aproximadamente a Bs 135 millones; es decir, se habría hecho un mal uso del dinero del Sistema Único de Salud (SUS) y de otros temas.

Sobre la segunda denuncia, Chapetón manifestó que esa acusación no cuenta con un fundamento legal y no es real porque no especifican las normas que se habrían violado en la presunta malversación de fondos.

“Nosotros tenemos la atribución como reza el artículo 26 (de la Ley de Municipalidades), en su punto número 4, de realizar decretos municipales en conjunto con los secretarios y de acuerdo a la necesidad que tenemos”, sostuvo.

Rechazó categóricamente las acusaciones que se hicieron en su contra. “Presentan cuadros que carecen de fundamento, no reflejan qué (aspecto) se habría transferido (…) a cuentas particulares de los funcionarios, totalmente falso”, refutó.