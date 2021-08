Chapetón anuncia que no se dejará “cercar con juicios”

La exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón Tancara, anuncia que no permitirá que la cerquen con procesos judiciales como le advierten las actuales autoridades municipales quien le iniciaron dos juicio y un tercero está en marcha.

“Vamos a defendernos. Porque tenemos la verdad y sabremos defendernos en las instancias correspondientes”, dijo la exalcaldesa al comentar que está dispuesta a probar su inocencia.

A meses de haber dejado su cargo, Chapetón asegura que está dispuesta a responder a las denuncias realizadas desde la Alcaldía y las que se puedan venir, como anunciaron autoridades.

“Espero de que esas denuncias no se traduzcan en una persecución política, ya que todos hemos sido testigos del retorno de la Alcaldesa al Movimiento Al Socialismo (MAS), espero de que no sea para pedir ese tipo de favores, por supuesto que sí nosotros también estamos listos para ese tipo de reacción”, afirmó la exautoridad.

SUS ABOGADOS

Chapetón asegura que se encuentra preparada para enfrentar las posibles denuncias que la actual gestión municipal pueda realizar, ya que tras asumir el cargo, en medio del proceso de transición, la ahora Alcaldesa, amenazó con enjuiciarla por presuntas irregularidades durante su gestión municipal.

“Nuestros abogados ya están trabajando en el marco de la ley, de cómo vamos a responder a estas licitaciones que se han ido haciendo y estas contrataciones porque hay que ser realistas, las empresas no se pueden prestar a esto porque no tenemos recursos económicos. A las personas que están siendo contratadas, incluso vamos a empezar a reducir el personal porque no van a haber recursos ni para pagar sueldos”, expresó la alcaldesa Eva Copa, luego de asumir el cargo.

ACUSACIONES

La exautoridad también lamentó que los delitos presuntamente cometidos son utilizados políticamente para desprestigiarla, porque hasta el momento no se cuenta con documentación específica de todas las presuntas irregularidades, y solo hay declaraciones ante los medios de comunicación.

“Es una estrategia francamente que es irresponsable de la actual administración municipal, debe estar en su cabeza realizarnos sus procesos de todo, de la canasta estudiantil, de la canasta solidaria, por supuesto ya lo ha anunciado la Alcaldesa antes de que sea autoridad de nuestro municipio, sin tener un papel un documento, con una declaración totalmente política”, continua.

Asimismo, expresó que asumir un cargo público es tomar en cuenta los problemas con lo que una autoridad sopesa, para el planteamiento de soluciones y no así buscar a los responsables de una presunta mala gestión municipal para librarse de cargos.

“Nos extraña esta estrategia que lo único que demuestra es la incapacidad que tienen para hacer administración municipal, quieren atraer a la opinión pública, no saben cómo responder a la dirigencia de la ciudad y a la población, nos quieren hacer creer de que nos hemos llevado toda la plata y que nosotros hemos fallado en la gestión”, expresó.

DÉFICIT ECONÓMICO

Chapetón recalcó que el municipio nació con déficit económico, y que nunca los recursos fueron suficientes para atender las demandas de la ciudadanía, es una problemática que se arrastra desde la primera gestión municipal, por lo que recomendó a las actuales autoridades “dedicarse a hacer gestión en lugar de acusar”.

“El déficit económico se ha generado desde su creación porque siempre la demanda y la necesidad de El Alto es mayor a los recursos de disposición, pero qué es lo que tienen que hacer, es administración municipal, gestión pública, eso lo que tienen que hacer para poder completar, equilibrar, lograr atender la demanda de la población, responsabilizar a la administración pasada demuestra su incompetencia”, remarcó.

TRES JUICIOS AL FRENTE

Dentro ese marco, el director general de Asesoría Legal de la Alcaldía, Isaac Mauricio, informó que presentaron dos denuncias contra La Sole. El primero es por un déficit de 230 millones de bolivianos que dejó Chapetón.

El segundo es por resoluciones contrarias a la Constitución y malversación de fondos, porque supuestamente La Sole gastó el presupuesto de salud en sueldos y salarios de los trabajadores y supuestamente esa transferencia la hizo con el consentimiento de sus 11 secretarios municipales.

Hay un tercer juicio que está en puerta y este tiene que ver con el sistema de transporte municipal Wayna Bus, que según Eva Copa la exalcaldesa dejó sin presupuesto al programa de transporte y casi la totalidad de los vehículos arruinados por lo que Chapetón debe responder el abandonó que sufrieron los buses.