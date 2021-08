Choquehuanca desentona con Arce y llama a la unidad y a dignificar la política

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) llamó hoy a «dignificar la política, la justicia y el servicio público», en un discurso conciliador lanzado en la Sesión de Honor por los 196 años de la independencia de Bolivia.

«Nuestro camino es alcanzar el vivir bien, sin venganza, sin guerras, dando respuestas a las preguntas de todos”, añadió. Nada hacía pensar entonces el desorden que iba a ocasionar el tono del discurso del presidente Luis Arce, que luego se dirigió al país.

“Nuestra vocación de servir al pueblo nos convoca a dignificar la política, la justicia y el servicio público. Nuestros pueblos no son corruptos, tenemos que aprender de ellos. No permitir que la impunidad lo pervierta todo, que haga imposible la convivencia y que el dinero, los prejuicios y el poder ya no corrompan y denigren su imagen (…). Proponemos una justicia para la vida, sin impunidad, sin corrupción, con reparación de daños para sanar heridas, construir una vida justa y sana para futuras generaciones”, dijo el Vicepresidente.

Choquehuanca también instó a lograr la complementariedad del país, descolonizándolo y convocó a la reconciliación y a la unidad. «Hay que equilibrar y armonizar lo que está dividido».

El discurso del Vicepresidente en 13 frases:

«Trabajar la unidad con identidad propia significa aceptarnos como somos, con nuestras semejanzas y diferencias, ser parte de la naturaleza y no ser dueño de ellos y sentir orgullo de lo que somos y de nuestra cultura».

“Es necesario contar con líderes descolonizados, capaz de decir lo que sienten y lo que piensan, que no se arrodillen ante nada ni ante nadie, leales a su pueblo”, y como ejemplo de que esto Choquehuanca puso a China.

“Escuchar al otro a su diferencia es una virtud (…) Para regresar a la unidad de nuestros ancestros se exige de políticos y comunicadores trabajar todas las polaridades y extremos, sin apoderarse de ellas”.

“Nos rebelamos contra razones que circulan en el escenario mediático, que atentan contra la verdad, la armonía entre los diversos”. “Nuestro camino es alcanzar el vivir bien, sin venganza, sin guerras, dando respuestas a las preguntas de todos”, sostuvo.