Chui: «A Eva Copa le hemos hecho 50 peticiones de reunión y nada»

Fuente: paginasiete.bo

Alcides Flores / La Paz

Leopoldo Richard Chui Tórrez es el líder nacional de la agrupación política Jallalla, que de manera inesperada ganó en las últimas subnacionales las alcaldías de El Alto y la Gobernación de La Paz, dos de las plazas más grandes del país. Pero acaba de perderlas, a raíz del desaire del gobernador Santos Quispe y de la alcaldesa Eva Copa.

Leopoldo Chui dice que después de ser elegidos ambos como nuevas autoridades nunca quisieron reunirse con él, pese a sus peticiones e, incluso, ruegos. Él se siente traicionado, por lo que determinó expulsar del frente político a ambas autoridades. Dice que la decisión fue de la estructura partidaria, no de él.

Sin embargo, esta determinación no cambia el contrapeso en la Asamblea Departamental de La Paz ni en el Concejo Municipal de la Alcaldía de El Alto. En el primero caso, de los 45 consejeros departamentales, 25 son del MAS, ocho de Jallalla (el partido con el que Santos Quispe ganó las elecciones subnacionales), cinco de Somos Pueblo, cinco de los pueblos indígenas, uno de SOL.bo y uno del Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Con la expulsión de Santos Quispe de Jallalla, el gobernador pierde a dos consejeros departamentales. Sin embargo, no le afecta el contrapeso en el legislativo departamental, porque el MAS tiene mayoría y esa balanza no cambia.

Tampoco el haber echado a Eva Copa cambia el contrapeso en el Concejo Municipal alteño. Con la expulsión de Copa, ésta mantiene mayoría en el legislativo municipal. De los ocho concejales de Jallalla, seis son del entorno de la alcaldesa, dos de Chui y tres del MAS, por lo que la autoridad mantiene mayoría.

En esta entrevista, Chui no esconde su enfado por cómo fue tratado por la alcaldesa y el gobernador. Dice que mucha gente de su partido trabajó para ellos en la campaña y que correspondía que cumplan con el convenio suscrito con el frente político: que el 20% de los cargos sean ocupados por gente de la agrupación política.

¿Por qué Leopoldo Chui tiene conflictos donde entra? Lo tuvo en Pan-BOL y también con el Frente Para la Victoria (FPV).

Al ingresar como candidato a la vicepresidencia en PAN-Bol no conocía el ámbito de los engaños y de las mentiras en la política. Al ingresar a la política, he visto que hay cuotas, que hay que aportar dinero, que hay que dar material. No conocía eso. La señora Ruth Nina (candidata a la presidencia por PAN-Bol) tiene carácter fuerte. Es buena, pero siempre tiene momentos muy difíciles como persona. No confluíamos en el tema de ideas. Ese ha sido el conflicto. Las ideas, la organización.

Y con el candidato a la presidencia por el FPV, Chi Hyun Chung, también tuvo problemas.

Él fue un gran amigo. Con él no tuve problemas. El problema surgió en el partido (FPV). Ellos no me inscribieron porque hablaron de dinero. Me pidieron un monto muy elevado.

¿Cuánto es “un monto muy elevado”?

El partido FPV me ha pedido un millón de bolivianos como aporte. Yo no contaba con ese monto de dinero, pero fui candidato a la vicepresidencia por el FPV. El tema económico es fuerte en el ámbito político. Los partidos políticos se han convertido en empresas. Eso es normal. Y no sé cuál es el destino que le dan a ese dinero. He comprendido que el tema político es dinero. Ese es el ámbito de la política hoy.

Dice que los partidos se han convertido en una empresa… ¿Jallalla es un negocio?

No, y el ejemplo es que hemos dado la opción que Felipe Quispe sea candidato, quien ha sido puesto a un lado por otros partidos, a pesar de que es un líder indígena reconocido en muchos países. Los asambleístas son en su mayoría de él.

Jallalla no es un negocio. Los otros partidos sí lo son por los dirigentes que tienen una edad determinada y no tienen otra actividad, y posiblemente en época eleccionaria buscan recuperar lo que han invertido, por ejemplo, en tiempos de campaña.

Si fuera un negocio, yo agarraría todo mi sueldo y haría mi empresa y viviría feliz.

A usted también lo acusaron de cobrar por candidaturas.

No ha existido nada de eso porque la estructura del partido ya estaba conformada a nivel departamental. Las personas descontentas que han quedado fuera lanzan acusaciones sin ninguna prueba, con mentiras para dañar. Por eso planteo que la prensa debe ser muy objetiva. Si hay denuncias, debe haber pruebas, aunque sea indicios.

Usted dijo que dona más de 10.000 bolivianos de los 12.800 que gana, ¿de qué vive?

La gente piensa que gano de aquí y de allá. Solo tengo el sueldo de asambleísta. No soy una autoridad ejecutiva, porque ellos tienen sus diezmos que reciben de las empresas, tienen los aportes de los funcionarios, dietas y vehículos. Yo dicto seminarios, tengo dos textos a la venta, que me alcanzan para vivir. Yo he visto cómo es la política y quiero retirarme de la política después de cumplir los cinco años de asambleísta departamental.

Usted habló del cobro de diezmos. Cuando dice los funcionarios cobran diezmos, ¿a qué se refiere?

Es de conocimiento general que para adjudicarse una obra las empresas dan su diezmo. Es un delito de pasillos, silencioso. Es el delito de cohecho pasivo que se da entre las autoridades y las empresas.

¿Quiénes se benefician directamente de los diezmos?

Las máximas autoridades del Ejecutivo. Nosotros tenemos elementos probatorios de dos casos, que van a ir al Ministerio Público la próxima semana. Tenemos al menos dos casos con pruebas. Se están confirmando los pliegos de denuncia. Ya sabemos quiénes están cometiendo extorsión y delitos tipificados como cohecho pasivo.

En el tema de los aportes. Ellos dicen que es para el partido. Quienes llevan a cabo estos cobros son las autoridades que tienen sus cobradores.

Sobre los conflictos con la Gobernación y Alcaldía. ¿En qué consistía el acuerdo con Santos Quispe y Eva Copa?

Principalmente en que el 80% de los cargos eran para disposición del gobernador y el 20% para Jallalla, el mismo sistema de acuerdo para Gobernación y Alcaldía. Eso se ha cumplido en cuanto a legisladores, pero no para determinar las políticas públicas. Santos y Copa nos han cerrado las puertas.

Exactamente cuál fue la causa para la expulsión de Santos y Copa de Jallalla.

Porque no cumplieron con el convenio de cedernos el 20%. A Eva Copa le hemos hecho 50 peticiones de reunión y nada, ella siempre rehúye. Otra causa de la expulsión, en el caso de Copa, son las designaciones fuera de un contexto real. Se dio el nombramiento de autoridades de otros departamentos. Es una vergüenza. No es discriminación. Ahí está el señor (Miguel Ángel, Riberalta, Beni) Rimba y el señor (René, Potosí) Joaquino y otros varios. No creo que sea el camino correcto. Es una gestión deleznable. Su subalcalde es un músico. No es discriminar, pero tiene que nombrarse a gente con experiencia teórica o empírica o académicos de la UPEA, pero no a gente sin experiencia. ¿Cómo crees que se siente la gente de Jallalla después de haber trabajado tanto en la campaña? Realmente esto es inexplicable, es injusto. Nosotros vamos a continuar, no vamos a declinar.

¿Ahora hay la posibilidad de que los dos concejales de su entorno trabajen con concejales del MAS en El Alto?

Los concejales que trabajan con la hermana Copa son de su entorno. La sigo diciendo “hermana”. Bueno, es la costumbre…

¿Ahora ya no la va a llamar hermana?

Es una hermana de sangre que me ha traicionado. Ha traicionado a su propia sangre. A un hermano no se le hace eso. Le he levantado la mano como a una hermanita.

¿Ya no es su hermana?

Es señora, ¿no?, como corresponde.

En la Alcaldía de El Alto se afirma que el conflicto es con Chui, no con el partido.

Pueden manifestar todo lo que vean pertinente, pero desde ayer (el día de la expulsión de _Eva Copa) nadie de Jallalla tiene ligazón con la señora Copa.

Qué pasó con la Gobernación. Qué pasó en ese caso.

Un descontento abismal de los bloques sociales con el gobernador, hasta de la prensa a la que no quiere atender. Realmente parece que siempre se necesita un grado académico (para ejercer un cargo), una madurez humana. Un día antes de que asuma el cargo me reuní con él, con quien incluso reímos. Tomó su credencial y ese mismo día dijo que no tiene nada que ver con Jallalla. Nunca más pude reunirme con él. Él fue expulsado de Jallalla el 4 de mayo.

¿Qué pierden Copa y Santos al ser expulsados del partido?

Pierden porque mostraron que no tienen palabra empeñada, que es lo más valioso de una persona. Ellos han traicionado su palabra. Asimismo, ambos pierden el asesoramiento en recursos humanos.

Pero a simple vista, pareciera que quien pierde con la expulsión de Santo Quispe y Eva Copa es Jallalla, considerando que la Alcaldía de El Alto es la segunda más poblada del país y la Gobernación de La Paz es quizá la más importante.

La expulsión se dio por una decisión interna. Aunque duela, teníamos que asumir esta posición. Y no se podía hacer nada. La decisión viene como consecuencia de hechos de afuera, no del partido. Pero vamos a continuar y con líderes propios.

¿Puede haber reconciliación?

No creo. Ya se ha tomado una decisión imperativa, rotunda y categórica.