Cochabamba, denuncian por abuso sexual a niños a pediatra boliviano con proceso en EEUU

Un pediatra fue denunciado penalmente por abusar sexualmente a dos menores de 3 y 10 años mientras los atendía en su consultorio privado en Cochabamba. La defensa del médico niega el hecho y asegura, por lo contrario, que su cliente es víctima de extorsión.

Se trata de Carlos Gustavo Terán, quien cuenta con dos denuncias en Estados Unidos (EEUU) por pornografía infantil y abuso sexual. Ambas causas, que se iniciaron en 2015, aún están abiertas debido a que el médico huyó de ese país en pleno proceso judicial. Por este caso, la Junta Médica de California revocó su licencia médica, citando conducta sexual inapropiada, negligencia grave, corrupción y deshonestidad como causas.

La denuncia en Cochabamba fue interpuesta por el padre del menor de tres años, quien también es tío de la niña de 10 años. En ella, el progenitor señala que conoció al médico el año pasado en el hospital Andrés Cuschieri, de Colcapirhua. Sin embargo, fue en este año, el 22 de junio, que atendió a los dos menores, pero en su consultorio privado.

“Mi sobrina llegó (a Cochabamba) para pasar el feriado en familia. Como no podía dejarla en mi casa, la llevé conmigo para el consultorio del doctor Terán. Empezó a llorar y no quería entrar al consultorio, yo tenía urgencia de que atendieran a mi hijo, pero mi sobrina estaba con tos y le pedí que también atienda a mi sobrina. Me pidió que salga nuevamente y se quedó sola con la niña para examinarla. Al salir la niña, estaba callada, no vi nada extraño, así que nos fuimos. El doctor Terán sólo sonrió y me dijo que ‘tu sobrina es muy maleducada, debes regañarla, pero tienes que traerla para el control”, dice parte de la denuncia.

Señala que, después de la consulta, notó “algo raro” en el estado de ánimo de la niña. “(Le dije) ‘te voy a llevar otra vez al doctor, no dices nada creo que sigues mal y no dices qué te duele’, y en ese momento mi sobrina dice que el doctor le había puesto algo en su espalda para escuchar, le había dicho que tiene gusanos en el cuello y apretándole el cuello, le había dicho que se baje el buzo, le dijo que era una chica cochina, donde le empieza a dar besos en las piernitas. Mi sobrina llorando, triste”, relató el tío.

El tío decidió denunciar al médico y, a partir de ese momento, él y la madre de la niña dicen que reciben amenazas. “Después de mucho, (mi hija) nos comentó y ahora prácticamente nosotros tenemos miedo porque están llamándole a mi hermano y amenazándole con que prácticamente tiene que levantar la denuncia porque si no va a ir contra la familia”, relata la madre de la niña.

Añade que el día en el que la niña tenía que ser evaluada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, su hermano recibió llamadas anónimas. “Hemos andado de un lado a otro lado y en todo el transcurso ha habido llamadas que decían que sabe dónde estamos y prácticamente, al finalizar la tarde, he tenido que salir con mi hija escampando sin hacer la valoración”.

Director desconocía la denuncia

El director del hospital Cuschieri, Alberto Cordero, confirmó que Carlos Gustavo Terán trabaja como pediatra en esa institución hace más de un año; sin embargo, dijo no conocer la denuncia penal en contra del galeno.

“Ni idea, yo estaba 20 días de vacación. Ay, qué pena. Para mí, el doctor es íntegro, para mí es tranquilito, buen profesional, su conducta es intachable”, indicó.

Aunque, el 20 de agosto, Cordero negó conocer la denuncia, el 12 de agosto el hospital respondió a un requerimiento fiscal como parte del proceso investigativo.

Abogada señala que no hay elementos de prueba

El médico denunciado no responde a las llamadas y en su consultorio privado informaron que sólo atiende a pacientes con citas acordadas. Marcela Borja, parte del gabinete de abogados que defiende a Carlos Terán, dijo que la investigación está en la etapa preliminar y que —según conoce— no existen elementos en la denuncia.

“De acuerdo a la revisión que hemos hecho de los antecedentes, ha habido una ampliación y la ampliación generalmente se da, de acuerdo a ley, porque no existen elementos de convicción, elementos de prueba, pero además nosotros tenemos la referencia de que hay una certificación del hospital Cuschieri, donde se dice que esos niños no existen, no hay los antecedentes de los dos menores que se mencionan en la denuncia. Entonces nosotros tenemos esa información de que hay muchos datos en la denuncia que resultan ser falsos”, dijo la abogada.

Al consultarle si el médico niega haber atendido a los menores en su consultorio privado, la abogada respondió: “Esa pregunta no se le ha hecho dentro de la investigación, o sea, no se ha manejado ese ámbito, pero habría que revisar porque yo supongo que también se tienen datos del registro del consultorio. Habría que revisar”.

Borja también dijo que el médico es víctima de extorsión y que recibe llamadas de personas para pedirle dinero para que el caso no avance. “Hemos estado cuidadosos porque se ha estado recibiendo llamadas pidiendo dinero, no han mencionado cantidad, pero tenemos registro”, dijo.

Revocan su licencia en California

En octubre de 2015, según una publicación de SunStar, la Junta Médica de California, Estados Unidos, revocó la licencia médica de Carlos Gustavo Teran Miranda, citando conducta sexual inapropiada, negligencia grave, corrupción y deshonestidad como causas, según documentos de la junta médica.

Terán Miranda al no responder a la notificación de acusación de la junta de profesionales, renunció a sus derechos a una audiencia en la que podía asumir defensa, y el proceso siguió su curso.

Terán entregó su pasaporte a las autoridades judiciales y tenía un localizador fijado al tobillo.

El médico tiene proceso penal abierto por dos denuncias en California

El caso del médico Carlos Gustavo Terán fue ampliamente difundido por los medios de comunicación en California, EEUU, considerando que fue denunciado por pornografía infantil y abuso sexual contra varios niños.

De acuerdo con los antecedentes, en 2015 Terán trabajaba como pediatra en el Golden Valley Health Centers, en el condado Merced, California. En febrero de ese año, una madre descubrió que en el baño del consultorio de Terán había una cámara escondida.

El detective a cargo encontró cinco videos, recuperó otros 21 clips eliminados de la tarjeta de memoria del médico y material de pornografía infantil en su casa. Los videos “muestran al doctor Teran Miranda colocando la cámara, y a varios niños y adultos exponiéndose mientras usan el baño”, según la publicación de ABC30 de California.

En mayo de 2015, otra madre denuncia al médico por abuso sexual contra tres niños autistas. “Dijo que el doctor Terán Miranda tocó los genitales expuestos de cada niño, supuestamente para mostrarle a su madre cómo limpiarlos. Los fiscales dicen que el gesto fue de naturaleza sexual y que hizo desnudarse a la niña mientras su madre llevaba al otro niño al baño”, según el mismo medio.

En junio de 2015, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Merced confirma que después de pagar una fianza de 475 mil dólares obtuvo la libertad condicional con el compromiso de no ejercer la medicina hasta que concluya la investigación, pero ya no se presentó. El fiscal Michael McKinney dijo que Terán enfrenta casi 13 años de prisión y se le exigirá que se registre como delincuente sexual.

Marcela Borja, abogada de Teran en Bolivia, asegura que no está prófugo de la justicia en EEUU. “El abogado le aconsejó que tenía que volver a Bolivia para que pueda mantener cierta prerrogativa que tenía en EEUU”.

Más información en estos links:

https://www.mercedsunstar.com/news/local/crime/article86336087.html

https://www.modbee.com/news/local/crime/article23611813.html

https://abc30.com/news/merced-pediatrician-accused-of-molesting-three-ch…

https://abc30.com/merced-pediatrician-child-pornography-golden-valley-he…