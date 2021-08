Colegio Médico alerta que cuarta ola llegará en septiembre y que Bolivia no está lista para contenerla

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«No hay que ser muy estudiados o científicos en lo que se ve. Tenemos una ventaja los bolivianos que es el reflejo de otros países… Ahí está Chile, que está en escalada, pese a que tiene el mayor índice de vacunación. Esta EEUU. No pueden decir que nos equivocamos. La segunda semana de septiembre (puede llegar la segunda ola). Nosotros desde un inicio alertamos», explicó.

Consultado sobre qué accione se debe tomar para su contención, respondió: «Quiero decirle a la población, la vacunación ha sido un fracaso, porque no tuvo planificación. Antes tenías demandantes, pero no tenías la vacuna. Hoy tienes la vacuna, pero no tienes demandantes. Te chamboneaste. El ministro se chamboneo…”, dijo.

En su criterio, faltan campañas de concienciación a la población sobre las consecuencias que puede provocar la cuarta ola el Covid-19. «Necesitamos decir a la población que no estamos preparados para la cuarta ola… y cuidarnos», lamentó.