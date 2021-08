Colegio Médico de Bolivia dice que “es imposible” vacunar al 90% de la población hasta diciembre 

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, alertó que al paso que va el proceso de vacunación “es imposible” que se alcance la meta de vacunar al 90% de la población hasta diciembre, tal como anunció el presidente Luis Arce en su mensaje presidencial.

Citado por Página Siete, Larrea dijo que la meta no se podrá alcanza “mientras no se garanticen las vacunas”, ya que recordó que Bolivia quedó sin dosis en varias oportunidades y que actualmente no se cuenta con segundas dosis de la vacuna Sputnik V.

“Por lo tanto, creemos que el Presidente crea falsas expectativas”, dijo.

Con Larrea coincidió el ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, quien duda de la proyección oficial.

“Al ritmo de vacunación que vamos, con las carencias que en algunos momentos hay de dosis, de cadenas de frío para almacenar las vacunas y con la falta de personal, es muy complicado que se alcance esa cifra hasta fin de año”, manifestó.

En su discurso, Arce también resaltó que se garantizaron más de 18 millones de vacunas de distinta procedencia, de los cuales ocho millones ya llegaron al país y se espera que 10 millones arriben pronto.