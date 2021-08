Comisión de Defensa de la Tierra, Territorio y Recurso Naturales, entregó informe de fiscalización de tierras en la Chiquitania al gobernador Camacho

La Comisión conformada por las bancadas de Creemos, Pueblos Indígenas y ASIP, acompañados por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, entregaron al Gobernador, Luis Fernando Camacho, el informe de fiscalización de tierras, realizado durante treinta días en la Chiquitania.

Fuente. Asamblea Legislativa de Santa Cruz

Al respecto, la asambleísta departamental representante del Pueblo Chiquitano, Aida Micaela Gil Melgar, se refirió acerca de la potestad que les ha otorgado el Pleno de la Asamblea Legislativa, para que la Comisión pueda iniciar los recursos legales necesarios ante las instancias pertinentes, en cuanto a lo que la ley les confiera en torno a las denuncias de avasallamientos y asentamientos ilegales que la comisión ha encontrado.

“Vamos a tomar las acciones que hoy fueron emitidas en la resolución emanada y aprobada en pleno de la Asamblea Legislativa Departamental. Este informe habla de personas afectadas, porque han venido comunidades a asentarse encima de otras comunidades originarias, no tenemos el dato exacto de la cantidad, nos dificulta el no poder acceder a esta información, pese a que se ha solicitado al INRA que nos permita acceder a la base de datos de la cantidad de resoluciones que han sido emitidas en los territorios indígenas. Hemos estado haciendo un levantamiento con lo poco que hemos podido conseguir y no tenemos un dato exacto de la cantidad de tierras que han sido entregadas con resoluciones en territorios indígenas.” afirmó la asambleísta Gil.