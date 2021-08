Cómo activar los subtítulos en una videollamada de Google Meet

Infobae trae un tutorial con el cual poder habilitar esta herramienta y así disfrutar a gusto las videollamadas en las que no se entiende la voz

El servicio de videoconferencias Google Meet cuenta actualmente con soporte para los subtítulos automáticos de la función ‘Live caption’.POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

GOOGLE





En medio de la pandemia por COVID-19, el mundo ha necesitado de plataformas virtuales que permitan conectar a las personas con su familia, amigos o compañeros de trabajo. De esta forma, es posible continuar de forma ‘normal’ la vida, en medio de una crisis sanitaria que exige el distanciamiento físico como forma de protección y defensa contra el nuevo coronavirus. Así, se ha presentado varias opciones entre las que destacan aplicaciones como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet.

En el caso de la última, su popularidad llegó precisamente tras el inicio de la pandemia, pues teniendo en cuenta las necesidades de las personas, Google decidió lanzar al público en general algunas funciones que hasta antes de marzo de 2020 se podían usar solo en la versión de paga. Por supuesto, esto elevó de forma exponencial el uso de la aplicación que en el primer tercio del año pasado alcanzó un promedio de 100 millones de personas al día.

Ahora bien, con la fama también llegan responsabilidades y es algo de lo que el gigante del internet tiene conocimiento. Es importante reconocer que en un mundo globalizado como el actual, la inclusión se convierte en un punto vital. Las aplicaciones de videoconferencias también son usadas por personas en condición de discapacidad, por lo que es crucial contar con herramientas que permitan disminuir la brecha entre una u otra población.

Así, como solución para poder ayudar a las personas con discapacidades auditivas, Google decidió incluir una opción de subtítulos con la cual este grupo pueda estar informado de lo que se dice al interior de la reunión.

No obstante, aunque Google ha explicado que el objetivo principal de esta herramienta es ayudar a las personas en condición de discapacidad, no necesariamente tiene que ser esta la única problemática que se solucione con dicha alternativa.

“Puedes activar los subtítulos en las reuniones para ver por escrito lo que se dice y así seguirlas más fácilmente”, explica la compañía por medio de su página de soporte. En pocas palabras, cualquier persona puede aprovechar esta opción, teniendo en cuenta que hay momentos en los que el audio de una reunión no es lo suficientemente claro. También puede servir cuando se tiene una videoconferencia con una persona que no habla el mismo idioma, pues si no se le entiende bien, los subtítulos pueden ser una estrategia para captar el contexto de lo mencionado.

28-05-2021 Google Meet

POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

GOOGLE

Por esto, Infobae trae un tutorial con el cual se puede habilitar esta herramienta y así disfrutar a gusto las videollamadas, entendiendo cada una de las palabras de los hablantes. Solo hay que seguir estos sencillos pasos:

En un computador

1. Abra Google Meet en su navegador web.

2. Cree o únase a una videollamada.

3. Por último, seleccione la opción de Activar subtítulos que está representado por un símbolo de ‘closed caption’ en un fondo transparente.

Si desea cambiar el idioma de los subtítulos, solo tendrá que ir a la parte inferior de la pantalla y hacer clic en el ícono de Menú (los tres puntos en vertical). Después, seleccionar Subtítulos, elegir el idioma que se desee y dar clic en Aplicar.

En Android o iPhone/iPad

1. Abra la aplicación de Google Meet en su dispositivo móvil.

2. Cree o únase a una videollamada.

3. En la parte inferior derecha aparecerá la opción de Más (tres puntos en vertical). Dé clic en ella.

4. Habilite los subtítulos en su celular.

Para cambiar el idioma en los dispositivos móviles solo hay que ir a Menú, después Configuración, seguido de Subtítulos. Finalmente, hay que dar un toque en Idioma, elegir el que se quiere y confirmar seleccionando ‘Guardar’.

En la parte final de su guía, Google recuerda que “los subtítulos no se incluyen cuando se graban videollamadas, por lo que no aparecerán en las grabaciones”.