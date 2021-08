Condori dice que Chuquisaca «no extraña» al presidente y que su ausencia no opaca el homenaje

Por sexto año consecutivo, Sucre y Chuquisaca celebran el aniversario de Bolivia sin la presencia de las principales autoridades del Gobierno nacional, que optaron por rendir su homenaje a la patria en La Paz.

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, dijo que en Chuquisaca “parece que ya es normal” la ausencia del Presidente en los actos cívicos por el 6 de Agosto, pero que esto “no impide” rendir homenaje al país.

“En Chuquisaca parece que ya es normal, en Sucre a lo menos, no sé hace cuántos años no viene a festejar, eso no nos impide que nosotros como chuquisaqueños, como autoridades, debemos brindar nuestro homenaje, como bolivianos, como manda la Constitución. No extrañamos”, señaló Condori.