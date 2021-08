Cornejo: «No hay forma de pasar de agosto»

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, sostuvo ayer que la planilla de su club no podrá sobrevivir más allá del mes de agosto, todo ello debido a la delicada situación económica que atraviesa el balompié nacional.

Fuente: lostiempos.com

“Estamos como todos los clubes. Las pocas recaudaciones que tenemos no alcanzan para nada. No nos estamos quejando; llevamos dos años soportando la pandemia de esta manera, pero hay un momento en el que ya no puedes. Yo estaba previendo llegar hasta agosto, después no hay manera de sobrevivir”, alertó Cornejo.

Según el titular del cuadro popular, la planilla de sueldos se incrementó en esta temporada, motivo por el cual el directorio trata de cumplir y no pasar de los dos meses adeudados, mas la situación complicada en la economía obliga a “hacer malabares” para que la deuda no crezca.

“Tratamos de no pasar de dos meses adeudados. Debemos junio, trataremos de generar para pagar junio, porque sino con agosto serán tres meses. Desde que estoy, en Aurora nunca hubo un paro, pero todo tiene un límite. Agosto, para todos los clubes, es un límite”, apuntó Cornejo.

El directivo celeste, que forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), resaltó que en la entidad nacional se buscan los mecanismos que permitan revertir este mal momento.