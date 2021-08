De La Cruz le recuerda a Evo que un indígena no busca reelección

El abogado indígena Roberto De La Cruz Flores, pide al expresidente Evo Morales dejar de avergonzar a los pueblos indígenas porque en las naciones originarias las autoridades indígenas no conocen la reelección que ahora fue repuesto por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Evo Morales, ya basta de mentir y engañar al país, a partir de la resolución de la CIDH, usted se está convirtiendo en persona nefasta al buscar su reelección destruyendo la reserva moral de los indígenas donde no hay reelección como usted quiere hacer creer por intereses políticos y particulares”, expresó.

De La Cruz que también fue dirigente de la COR, hizo conocer un comunicado firmado por los exdirigentes históricos sociales del país, donde acusa al exmandatario Evo Morales, de aprovecharse y adueñarse de los valores y principios de los pueblos indígenas originarios campesinos con fines políticos particulares, sin respeto a la rotación de cargos que se ejerce en las comunidades.

“Con su ambición de poder eliminó el derecho de los bolivianos, pero la CIDH, nos devuelve el derecho a los pueblos indígenas originarios campesinos de ejercer los usos y costumbres para llegar a los cargos políticos porque para nosotros los cargos son rotativos”, manifestó.

De La Cruz acusó además al exmandatario de lastimar y utilizar el pueblo boliviano a su gusto y antojo, “cuando Evo no escuchaba al pueblo nos dolía mucho. Evo nos ha utilizado y no práctica los usos y costumbres porque quiere hacer creer que una sola persona debe adueñarse del poder hasta convertirse en tirano como Cuba y Venezuela”, añadió.

RESPUESTA

En respuesta, el expresidente Evo Morales afirmó que no está preocupado por ser candidato presidencial en las elecciones generales del 2025. “Escuché a algunos derechosos decir por ahí que Evo ahora no va a ser candidato el 2025. Parecen mis jefes de campaña. No estoy preocupado en ser candidato, habrá elecciones internas y el que gane que se respete. Algunos desde ahora están en campaña para que no sea candidato en 2025″, afirmó el exmandatario en su programa dominical en Kawsachun Coca.

Aclaró que la primera tarea es defender el gobierno de Luis Arce de los posibles ataques de la oposición, además que se prohibió hablar de candidaturas por el momento, pero en un encuentro nacional del instrumento político se definirán las postulaciones.

VERGÜENZA NACIONAL

Pero De La Cruz insiste en decir que Evo pone en vergüenza a los pueblos indígena originarios campesinos porque en esas naciones no hay reelección. “Que descanse trabajando en su chacra, ya no venda el honor y el valor de los pueblos indígenas. Usted ya no tiene credibilidad, lo único que tiene es una posición de sinvergüenza, nos avergüenza, porque siendo de nuestra clase nos ha traicionado”, expresó.

Tras conocerse oficialmente el fallo de la CIDH, los dirigentes históricos de la COB, Csutcb, COR, Fejuve y profesionales en su tercer encuentro nacional que se llevó la noche del sábado 14, determinaron declarar a Evo Morales, de “monarca a cadáver político”, toda vez que con sus actos de perpetuarse en el poder desprestigió los indígenas originarios campesinos de Bolivia.

El documento está firmado por: Jaime Solares, Roberto De La Cruz, Adolfo Chávez, Sayuri Loza, Alejo Veliz, Roberto Coraite, Félix Santos, Marcial Fabricano, Carlos Rojas, Gualberto Cusi, Cansio Rojas, Edgar Morales y otros.