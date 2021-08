Del Castillo: «Si la Unión Juvenil es pacifista, no intervendremos»

El Gobierno garantiza que la Unión Juvenil Cruceñista siga existiendo, siempre y cuando no incurra “en actividades ilícitas”. Así lo dijo en Asuntos Centrales el ministro de Eduardo del Castillo, un día después de que el presidente anunció que eliminarán las organizaciones “parapoliciales”.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Hizo notar que el informe del GIEI identificó a la Resistencia Juvenil Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista como organizaciones que actuaron con violencia en la crisis de 2019. “Ya no queremos zozobra y no habrá inacción. Los cruceños queremos vivir el día a día en paz. Mientras la Unión Juvenil no tenga actividades ilícitas, es un derecho humano y político poder reunirse y asociarse.

No vulneraremos los derechos. Pero cuando se organicen para cometer delitos, vamos a intervenir. Mientras sea una organización pacifista, no vamos a actuar, tienen libertad para asociarse”, manifestó.