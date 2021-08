Detectan mayor ingreso de autos ‘chutos’ ante posible nacionalización

Ante el anuncio de que podría haber una nueva nacionalización de vehículos indocumentados, conocidos como “chutos” o “bárbaros”, el contrabando de este tipo de vehículos se incrementó desde Chile.

Roberto Ríos, presidente de la Asociación de Importadores de Mercancías y Vehículos de Bolivia (Asimveb), denunció que desde que se conoció que los “chuteros”(contrabandistas de vehículos usados) pretenden ingresar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, para nacionalizar más de 200.000 motorizados, el tráfico fronterizo se incrementó de 50 a 100 vehículos por día.

Incluso, el diputado del MAS, Vicente Condori, anunció que está elaborando un anteproyecto de ley para legalizar vehículos indocumentados, dirigido a beneficiar solamente a productores agrícolas y no se permitiría la venta de éstos por lo menos cinco años después de regularizar la documentación.

Según Ríos, quien tiene su domicilio en Oruro, el incremento del contrabando se puede apreciar en la localidad de Pisiga, paso fronterizo con Chile, donde los motorizados llegan procedentes del puerto de Iquique.

“Hay un gran movimiento de bolivianos que han ingresado ilegalmente a Chile para traer vehículos. Se puede evidenciar también que donde estaba la feria (de autos) de Challapata, el movimiento se ha vuelto a reactivar”, aseguró el dirigente de los importadores de vehículos usados legalmente establecidos.

La última “nacionalización” de vehículos indocumentados se dio en 2011, cuando se aprobó la Ley N° 133, que estableció por única vez un programa de saneamiento legal de vehículos automotores indocumentados. Posteriormente, en 2014 (Decreto 2232), se restringió la antigüedad de los vehículos de importación, de un año para automóviles pequeños, tres años para vehículos medianos y cinco para camiones y tractocamiones.

La propuesta “chutera”

Desde hace algunas semanas, los propietarios de vehículos indocumentados ejercen presión con bloqueos esporádicos en algunas regiones del país para la legalización de sus vehículos.

El pasado lunes presentaron un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa (ALP), para “nacionalizar” unos 200.000 motorizados.

El presidente de la Asociación Nacional de los Propietarios de Vehículos Indocumentados, Rubén Ferrufino, incluso pidió la conformación de mesas de trabajo para analizar la situación, ya que los motorizados son su herramienta de trabajo. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, descartó, por ahora, que el Gobierno vaya a autorizar la regularización de los vehículos indocumentados.

Perjuicio

El gerente General de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB), Luis Encinas, advirtió que de aprobarse una nueva norma, el perjuicio no será solo económico para el sector automotriz, sino para el medio ambiente y para las 12.000 fuentes de empleo directas y 75.000 indirectas que generan las empresas importadoras.

“Nosotros hemos importado legalmente, en 2019, alrededor de 50.000 vehículos entre nuevos y antiguos. En 2020 importamos unas 35.000 unidades, entonces esa caída del 42% es muy significativa”, lamentó.

Al margen de ello, Encinas aseguró que de acuerdo a proyecciones que ha realizado la CAB, la subvención que haría el Estado para la provisión de combustibles, se incrementaría en $us 300 millones al año, que no compensa con los Bs 200 millones que los “chuteros” dicen que se recaudarán en caso de darse una nueva la nacionalización.

Según la CAB, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el parque automotor boliviano cuenta con unas 2,11 millones de unidades. De esa cantidad, el 15% que tiene una antigüedad de entre 0 y 5 años; otro 15% entre 6 y 10 años; 52% entre 11 y 40 años, y un 5% de los vehículos tiene más de 50 años de antigüedad, entre los datos más importantes.

Ríos sostuvo que la afectación será no solo para el importador legal, sino para los propietarios que han adquirido sus vehículos legalmente, a crédito y al contado. “Estos vehículos van a bajar de precio, por lo tanto, su patrimonio va reducir su valor”, resaltó, mientras explicó que, por ejemplo, un auto de $us 15.000 se tendrá que vender en $us 10.000.

Los vehículos preferidos por los “chuteros” son las vagonetas para pasajeros de marca Toyota (Noah, Ipsum y Corolla) fabricadas entre 1998 y 2008 como máximo.