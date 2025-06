Pareja: Evo al ir con UCS muestra su desesperación, es lo que le queda, y no lo que quiere

El politólogo sostuvo que Morales eligió el aislamiento y la desconfianza, por lo que hoy se enfrenta a un escenario de fragmentación y debilidad.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El politólogo Franklin Pareja afirmó que el expresidente Evo Morales ha perdido los reflejos y la agudeza política que lo caracterizaron durante años, y calificó como un signo de desesperación su intento de sellar una alianza con la agrupación Unión Cívica Solidaridad (UCS), liderada por Jhonny Fernández.

“Evo Morales era un animal político, eso no se puede negar, pero ha perdido reflejos. Ha cometido errores groseros. Pudo haber hecho una transición inteligente con Andrónico Rodríguez como relevo, mantenerse como una figura de influencia y garantizar una cuota significativa de poder en la Asamblea Legislativa. Pero eligió el camino del ‘o soy yo o no es nadie’, y por querer el 100 por ciento de todo, se quedará con el 100 por ciento de nada”, señaló Pareja en La Hora Pido de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El politólogo cuestionó la posibilidad de una alianza entre Morales y UCS, una agrupación que, según él, “está muy mal vista”, especialmente por el desgaste político de su líder. “Ese acercamiento no responde a una estrategia, sino a una necesidad. Evo no va con UCS porque quiere, va porque no tiene otra opción. Es lo que le queda”, enfatizó.

Pareja aseguró que Morales ha pasado de ser un actor central en la política boliviana a convertirse en una figura sin capacidad real de decisión. “De ser el hombre que definía casi todo en el país, ahora se ha convertido en un actor que no define nada”, sentenció.

No obstante, reconoció que Evo Morales todavía tiene un grado de tracción electoral, lo que explicaría el interés de UCS en una posible alianza. “UCS por sí sola no tendría posibilidades reales de representación. Pero con Evo podría acceder a una bancada y dividir de alguna manera el bloque popular”, explicó.

Estas declaraciones del politólogo puede escuchar desde el minuto 39:30 del video adjunto en la presente nota.