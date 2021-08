Difícil dar con los que quemaron unidades policiales

Después de que la Fiscalía liberó de responsabilidades a 24 personas en la investigación por la quema de unidades policiales de noviembre de 2019, el Comandante de la entidad verde olivo, coronel Jhonny Aguilera, consideró que ese caso entra en la categoría de los que no pueden encontrarse resultados.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Hay circunstancias diversas que hacen, porque así lo establecen las estadísticas, que se denuncien casos que no existieron, que se investigan casos sin poder encontrar los resultados. Es este, me parece, el caso que estamos enfrentando ahora”, dijo Aguilera respecto a las indagaciones sobre las quemas de 2019.

La Fiscalía determinó el sobreseimiento de 24 personas bajo el argumento de que no existen suficientes elementos de convicción, en cuanto a las quemas de unidades policiales en El Alto registradas el 11 de noviembre de 2019. La Policía impugnó la decisión, pero recientemente el Fiscal Departamental de La Paz ratificó la misma.

El jefe policial dijo que con la última ratificación de parte de la Fiscalía, “el ciclo que se tiene cuando se encuentra este tipo de circunstancias, de acuerdo a la norma, ya ha sido agotado”.

“Si no se hubiera logrado identificar en estas circunstancias a quiénes son responsables, pese a lo que hubiera generado, eso no se puede sancionar, porque no se encuentra a quién sancionar y no es el único caso”, dijo el Comandante al respecto.

Señaló también que ya han pasado más de 18 meses de investigación del caso, que es plazo máximo para emprender una acción a los responsables.