Diputado Bazán: Evo Morales debe ser incluido en los procesos penales por varias muertes

¡Justicia para todos, los delitos contra la vida de lesa humanidad son imprescriptibles!, manifestó el jefe de la bancada de la Alianza Política CREEMOS, Erwin Bazán, al señalar que el informe conocido ayer por todo el país establece que la muerte de varias personas por los violentos hechos de octubre y noviembre de 2019 iniciaron en el gobierno Evo Morales.

Fuente: Prensa Creemos

“Según señala el informe del Grupo Interdisciplinario Especializado Independiente (GIEI) que la crisis política, la violencia y las muertes devienen de la intención de Evo Morales de aferrarse en el poder violando la Constitución Política del Estado (CPE) y el mandato del Referéndum vinculante (21F), las muertes empezaron en el Gobierno de Morales (…) por tanto, se debe incluir al Señor Evo Morales tanto en los procesos penales que le están siguiendo a la señora (expresidenta del Estado) Jeanine Añez, como también en los procesos de la Corte Internacional Penal (CIP)” puntualizó.

En esta línea, anticipo que la fuerza política Creemos planteará la ampliación de la denuncia en los procesos que el Ministerio Público le sigue a la expresidenta Añez porque involucra la actuación de Morales; como también se apersonará al proceso ante la Corte Internacional Penal (CIP) que anunció instaurar la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tal como establece el informe del Grupo IEI con la verificación de ausencia de poder durante dos días, éstos fueron resueltos con la sucesión constitucional que jerárquicamente asumía la entonces senadora Jeanine Añez. “Por tanto, se desvirtúa completamente la falsa narrativa de golpe de Estado que pretende, a toda costa y en contra de la propia razón humana, imponer el MAS”, apuntó.

Bazán afirmó que el severo descrédito del sistema judicial boliviano impide a las víctimas, y la población en general, pensar en proceso judiciales justos, en respeto a las leyes, a los derechos y al debido proceso, sin impunidad para algunos sectores coludidos con los intereses del oficialismo. Por tanto, es inevitable buscar justicia imparcial ante el contexto internacional.

“Necesitamos asegurar justicia absolutamente para todos. No puede haber impunidad, no hay prescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad. No se pueden quedar sin ser investigados, juzgados y sancionados los delitos y violaciones a los derechos humanos”, acentuó.

En este sentido, reiteró que la Bancada de Creemos apoyará las gestiones necesarias, pertinentes y correctas para investigar los delitos de lesa humanidad desde la gestión presidencial de Evo Morales.