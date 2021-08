Directora de AASANA dice que no renunciará

No entiende cuál es la razón por la que piden su destitución.

Fuente: RTP

En la ciudad de La Paz, la directora nacional de AASANA, Arminda Choque, afirma que no renunciará al cargo y dijo que a la fecha su labor fue trabajar por la entidad que enfrenta problemas económicos.

La autoridad manifestó que ya se llegó a un acuerdo con la dirigencia de los trabajadores de AASANA con el ministro de Obras Públicas, sin embargo no entiende por qué continúan las movilizaciones exigiendo su renuncia.

Dejó en claro que seguirá presta al diálogo y continuará trabajando por el bien de todos los trabajadores de AASANA que en estos momentos está pasando por una mala situación económica.

«Yo me dedico a trabajar por AASANA y no se me puede tildar, porque no he venido ni a aprovecharme ni a hacer uso y abuso de AASANA», recalcó la autoridad.