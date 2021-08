Don Gonzalo sigue en vigilia y sólo se irá de La Paz con la Ley de Devolución de Aportes

Fuente: paginasiete.bo

Gonzalo Melgar, quien realizó una marcha desde Santa Cruz hasta La Paz para exigir la devolución de parte de sus aportes a las AFP, continúa en vigilia en la sede de gobierno. El manifestante espera ser recibido por el presidente Luis Arce y recibir una respuesta a su solicitud, ya que sólo se irá con la norma aprobada.

“Me he programado tres semanas para estar en ayuno, estoy aquí en vigilia. (…) Si esta ley no sale en esta semana que viene, me voy a tener que quedar hasta la próxima”, manifestó a RTP.

Melgar llegó a hace más de una semana a la urbe paceña. Indicó que continuará en su medida hasta que el proyecto de ley de “Devolución de Aportes de las AFP” sea aprobado en la Asamblea Legislativa.

En la presente jornada, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Yucra, dio a conocer que se llegó a un acuerdo con los diferente sectores para la devolución de los aportes, por lo que el plan normativo será tratado en los siguientes días.