Doria Medina niega que la sucesión presidencial se haya decidido en la reunión de la UCB

Respecto a las reuniones en Universidad Católica Boliviana (UCB), previas a la asunción de Jeanine Áñez en 2019, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, sostuvo que entonces no se había tomado decisión sobre la sucesión presidencial, sino se dejó esa determinación a los parlamentarios que debían sesionar.

Actualmente, esas reuniones de la UCB son cuestionadas por integrantes del MAS, quienes consideran que políticos, Iglesia y diplomáticos que participaron se arrogaron atribuciones de legisladores para decidir la sucesión presidencial.

Doria Medina recalcó que en la UCB no se entró a debatir temas que son propios del Congreso, sino se trató de contribuir a la pacificación del país.

“En esa reunión se vio cómo se podía contribuir para que la democracia del país no se fracturé y que sea el congreso que decida. Nosotros no éramos congresales y no podíamos decir nada. Entonces en esa reunión habían varios congresales, tanto del MAS, como de otros partidos y se habló, se sugirió, pero estaba claro que era el Congreso el que decidía”, afirmó el empresario.

Samuel enfatizó que el compromiso emanado de la UCB era que “los parlamentarios tenían que reunirse y que tomar decisiones”.

Respecto a la versión del informe de la Iglesia Católica, de que las representantes del MAS, tras una reunión con Óscar Ortiz, se comprometieron a sesionar el 12 de noviembre y reconocer a Jeanine Áñez, Doria Medina aseveró que no recuerda estar en alguna instancia de decisión.

“No conozco, no recuerdo, no estuve en ninguna instancia donde se decidía, porque yo no era parlamentario. Posiblemente entre parlamentarios hablaron, vieron proyectos y demás, pero como yo no era parlamentario, no me meto donde no corresponde”, agregó el empresario.