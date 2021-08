EEUU trasladó al aeropuerto de Kabul a todo el personal de su embajada mientras los talibanes avanzan sobre la capital de Afganistán

El secretario de Estado, Antony Blinken, confirmó la evacuación y explicó que miles de soldados estadounidenses están allí para protegerlos

El personal de la embajada de Estados Unidos en Kabul fue trasladado de urgencia hacia el aeropuerto de la capital afgana, adonde fueron enviados miles de soldados estadounidenses, dijo el domingo el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Trasladamos a los hombres y mujeres de nuestra embajada al aeropuerto. Por esa razón es que el presidente envió fuerzas armadas”, dijo a la cadena ABC, mientras los talibanes avanzan a las puertas de Kabul.

Según han confirmado fuentes oficiales y testigos al diario estadounidense The Washington Post, los talibanes han comenzado a tomar posiciones este domingo a las afueras de la capital, aunque su cúpula ha dado orden a los combatientes de que se abstengan de entrar por la fuerza. De hecho, fuentes locales han confirmado a la cadena NBC News que hay presencia talibán en los distritos de Kampany y Barchi, aproximadamente en el extremo oeste de la ciudad.

“Todas las partes del país han quedado bajo el control del Emirato Islámico”, de acuerdo con un comunicado publicado por su portavoz habitual, Zabihullah Mujahid, en su cuenta de Twitter, usando la denominación empleada por el grupo.

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, también ha anunciado este domingo el cierre de la Embajada del país en Kabul y el traslado inmediato de todo el personal al sector militar del aeropuerto de la capital afgana ante la llegada de los talibán, que ahora mismo están negociando con el Gobierno la rendición pacífica de la capital.

“Ante el drástico deterioro de la situación de seguridad, instamos a los ciudadanos alemanes a que abandonen el país inmediatamente”, hizo saber su cartera en una nueva alerta de viaje confirmada por Maas en su cuenta de Twitter.

El ministro ha añadido que esta tarde se reunirá una célula de crisis del Gobierno alemán para discutir “el comienzo de medidas inmediatas para la evacuación del personal alemán y otras personas en situación de riesgo en Afganistán”.

Según pudo saber dpa, la Fuerza Aérea Alemana volará a Kabul este lunes con transportes militares del tipo A400M. Probablemente se produzcan aterrizajes intermedios en Tashkent, en Uzbekistán. Según Maas, el gobierno alemán está en conversaciones con el Bundestag (Parlamento alemán) sobre un mandato para la misión de evacuación.

La situación es de pánico en la capital, con las autoridades afganas pidiendo a todos los funcionarios que abandonen sus puestos de trabajo y vayan a sus hogares, mientras cierran tiendas y bancos, con el tráfico paralizado por grandes atascos.

No obstante, el ministro afgano de Interior en funciones, Abdul Sattar Mirzakwal, aseguró en un mensaje televisado que no se producirá ningún ataque en Kabul y la transición de poder se llevará a cabo de manera pacífica, según recoge el canal local Tolo, y garantizó además a la población que serán protegidos por las fuerzas de seguridad. “Los afganos no deben preocuparse (…) No habrá un ataque contra la ciudad de Kabul” dijo Mirzakwal en un video. “Habrá una transferencia pacífica del poder hacia un gobierno de transición”, agregó.