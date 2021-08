Eiza González deslumbró en Italia con estos bikinis

Los seguidores de la actriz la elogiaron por los atuendos que lució

Eiza González se encuentra de vacaciones por el sur de Italia y sorprendió a sus seguidores de Instagram luciendo bellos bikinis a bordo de un yate por el mar mediterráneo y bajo el sol en la isla de Capri.

La actriz de 31 años lució su esbelta figura en sus formidables outfits veraniegos, los cuales maravillaron a sus seguidores, quienes la llenaron de amor con sus tiernos comentarios y siempre compartiendo su alegría por verla feliz en sus redes sociales.

La publicación en Instagram acumula alrededor de 300 mil likes en menos de tres horas, lo cual habla sobre la gran popularidad de la artista que en los últimos años se ha colocado en la escena mundial del entretenimiento tras sus diversos papeles en películas de Hollywood.

Hace unos días Eiza dio a conocer por su misma cuenta de Instagram que interpretará a María Félix en la próxima película biográfica de la artista, además de también fungir como productora del filme.

El proyecto sería dirigido por el nominado al Oscar Matthew Heineman, e informan que ya están en la búsqueda de un escritor latinoamericano para que redacte la historia de “La Doña”, que aparecerá en la pantalla grande.

“Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presente a mujeres latinas”, dijo Eiza en sus redes sociales con respecto a su próximo protagónico y continuó: “María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a poner los fundamentos para las futuras pioneras femeninas”.

A pesar del anuncio público de la película sobre María Félix, el abogado Guillermo Pous reveló en una entrevista para Ventaneando, que Luis Martínez de Anda, el heredero universal de la fallecida actriz, no ha autorizado los derechos para que se realice el filme.

“Ayer nos enteramos de este aviso que se hace, en donde se menciona que la actriz Eiza González pretende interpretar a María Felix como parte de la producción en una película biográfica, lo cual no tiene absolutamente ninguna clase en ese sentido porque no tiene los derechos, es decir no existe un solo contrato adicional en donde Don Luis haya transmitido o autorizado a alguien explotar esta clase de facultades que solamente a él le corresponde”, afirmó Pous.

De la misma forma, afirmó que las productoras Dana Harris, Nicole Kinglas y la propia Eiza González podrían haber sido engañadas por quienes las invitaron a participar en el proyecto, pues no poseen los derechos para utilizar la imagen de la actriz.

Pous afirmó que Luis Martinez ha firmado contratos con compañías mexicanas, una de la sociedad civil y otra mercantil, para ceder la exclusividad en el uso de la imagen de María Félix.

“Los contratos que tiene le permiten registrar ciertas clases de marcas para aplicarlas a productos o servicios específicos, sin embargo, eso no le permitiría explotar la imagen de “La Doña” a modo biográfico para la producción de una película”, dijo el abogado al respecto del caso que involucra a Eiza González.

Asimismo, el jurista afirma que ya se ha iniciado una investigación para encontrar a la persona responsable del proyecto, pues asegura podría tratarse de una estafa: “Esta persona excede por completo sus facultades y es al parecer quien está involucrado en esta operación pretendiendo hacerles valer, engañándolos, diciéndoles que tiene los derechos, lo cual es por completo falso”.