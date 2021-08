El 47,6% de la población vacunable del país ya fue inmunizada contra el Covid-19, informó este domingo el ministro de Salud, Jeyson Auza. Tarija es el departamento que registra el mayor porcentaje de habitantes inoculados a la fecha.

“Nosotros, a la fecha, en el reporte que hemos consolidado ya el día de ayer, podemos decir que con primera dosis han recibido la vacuna 2.982.798 personas, con segundas dosis 1.601.692 personas, y con dosis única, la Johnson & Johnson, 436.391 personas vacunadas hasta la fecha”, señaló la autoridad en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

Auza detalló que en el departamento de Tarija se alcanzó al 60,3% de la población vacunable; en Santa Cruz, el 53,9%; en Cochabamba, el 50%; en Chuquisaca, el 49%; en Pando, el 47%; en Oruro, el 46%; en La Paz, el 42%; en Beni, el 39%; y en Potosí, el 30%.

“Hasta la fecha, ya han llegado más de 8 millones de vacunas, las cuales nos sirven ya para inmunizar al 62 por ciento de nuestra población (vacunable)”, acotó.

Recordó que cuando el presidente Luis Arce asumió el gobierno, “éramos el país que no había suscrito ningún convenio, éramos el país que no había realizado la garantía de contratos para contar con vacunas, simplemente se habían manifestado intensiones, se habían emitido cartas de intenciones que no consolidaban ni garantizaban nada”.

“Además de ser el último país que ha hecho la solicitud de vacunas, gracias a los esfuerzos que hemos puesto para garantizar la inmunización de nuestra gente, nos hemos constituido en el segundo país de Latinoamérica que ha iniciado su proceso de inmunización. Desde el 29 de enero hasta la fecha, no hemos parado de vacunar un solo día”, aseveró el ministro.

Fuente: ABI