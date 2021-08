El asesino de Selma era una persona tranquila según su entorno; fue hallado sin vida en Argentina

Salió a la luz el último mensaje que habría mandado Deivy Paco a su amigo y dueño de la casa donde alquilaba, antes de decidir quitarse la vida luego de presuntamente haber asesinado a su pareja, Selma Illanes.

“El me llamó y me dijo: ¡Ivancho no he podido aguantar, lo hice, la maté!”, contó el allegado de Deivy a quien además le pidió que cuide de sus hijos.

Según el dueño de casa, Deivy era un hombre trabajador y educado, se dedicaba a estar de taxista para poder generar recursos y así poder mantener a sus dos hijos, de quien estaba a cargo.

El hombre cuenta que la actitud de Deivy comenzó a cambiar cuando inició una relación con Selma, donde se volvió “nervioso y celoso”, llegando incluso a descuidar a sus pequeños.

Deivy se crio en el Hogar de Niños ‘Villa Nueva’, donde creció sin el apoyo de sus padres, ya que fue abandonado a los 5 años. Sus amigos aseguran que él se sacrificaba por sus hijos para que nada les haga falta.

Sin embargo, la vida de Deivy dio un giro, y terminó confesando el feminicidio de pareja Selma Illanes de 24 años, quien fue encontrada sin vida cerca de Liriuni, en la localidad de El Paso, en Quillacollo.

Posteriormente él huyó rumbo a Salta, Argentina, donde fue encontrado sin vida dentro de un alojamiento, luego de que la propietaria lo encontró colgado en una de las ventanas.