El boliviano Jorge Ibáñez, quien empezó limpiando pisos, es hoy un profesor premiado en EEUU

Fuente: paginasiete.bo

Erick Ortega / Página Siete

Jorge Ibáñez nunca dejó de soñar. Tenía claro lo que buscaba: triunfar en Estados Unidos. En 1992 dejó su barrio Chamoco Chico, en la ciudad de La Paz, y se fue a Estados Unidos. Empezó desde muy abajo hasta consolidarse como el mejor profesor de matemáticas en el estado de Utah y en el distrito de Jordan.

En su tierra natal, Jorge tuvo que batallar mucho por salir adelante. Cuando era niño debía madrugar para acarrear agua en baldes y llevar el líquido vital a su hogar. Siempre estaba al lado de su mamá, Francisca, quien lo defendía con uñas y dientes. Entonces él se hizo la promesa de no defraudarla.

Hasta que en el 92 dejó la ciudad del Illimani rumbo al gigante del norte, en aquellos años él quería ser doctor. “En mis inicios trabajé bastante para sostenerme en Estados Unidos”, dice el hombre que entonces estaba por los suelos, era housekeeper o encargado de limpiar los pisos. Estuvo en un hotel y en un hospicio de ancianos.

Mientras trabajaba, se interesó por la psicología y sacó su licenciatura. Fue por más, hizo un posgrado en educación superior, con mención en matemáticas y ciencias naturales. Entre otras áreas, él se especializó en liderazgo.

Desde niño tenía un ejemplo a seguir… su mamá. “Ella es un ejemplo de lucha, trabajo y educación. En mi niñez la vi defenderme si alguien era abusivo conmigo, pero lo que más me llega es la manera en la cual me ayudaba a hacer mis tareas de escuela, aunque ella no tenía una educación formal. Con esas acciones me ayudó a decir ‘sí puedo’, por eso hoy todo logro se lo dedico a ella”, arguye el paceño de 56 años que enseña a estadounidenses, latinos, asiáticos y africanos, entre otros.

Dicta clases en el West Jackson Middle School (Escuela Intermedia West Jackson) del distrito de Jordan, allí fue elegido el profesor del 2020. En 2015 fue reconocido como el mejor profesor del año en el estado de Utah, en matemáticas, ingeniería y logros científicos.