El DT Díaz no está descartado en The Strongest

Fuente: paginasiete.bo

La posibilidad de que el entrenador argentino Cristian Díaz dirija a The Strongest continúa latente. La dirigencia del club retomó las negociaciones con el director técnico, a pesar de que éste le había dicho que no al club.

Ayer por la tarde se esperaba un nuevo contacto entre el titular de la entidad Ronald Crespo y el DT; en esta jornada podría definirse si llega o no.

Hasta el pasado domingo el adiestrador estaba confirmado en el equipo, pero el lunes surgieron dudas, según el técnico su exrrepresentante habló mal de él ante los dirigentes, les habría manifestado que le gustaba la bebida.

“Agradezco a Bolivia que me trató muy bien y a la gente del Tigre, pero no quiero llegar a un lugar donde me hicieron daño o que puedan dudar de mí”, dijo al programa Futbolmanía.

Sin embargo, por la tarde resurgió el interés de los atigrados que buscaron el contacto con el profesional, pero hasta el cierre de esta edición (22:00) no hubo una respuesta.

Para los atigrados, Díaz se mantiene en carpeta al igual que Miguel Ponce, de quien su representante Fabián Mendoza confirmó que “aún no” se cerraron las negociaciones.

Existe la posibilidad de que el chileno se quede en el club La Serena, donde este sábado dirigirá su último compromiso, pero podría renovar contrato.

El presidente de los atigrados había manifestado en la semana que la otra opción es el técnico Nacional Mauricio Soria y se mantiene en carpeta el peruano Nolberto Solano.