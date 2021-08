El Gobierno dice que no corresponde juicio a Evo Morales por las muertes de Montero

En medio de pedidos de sectores opositores al MAS de un juicio de responsabilidades a Evo Morales por transgresión de derechos humanos durante la crisis de 2019, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo en Asuntos Centrales que no corresponde un proceso al expresidente Evo Morales por las dos muertes ocurridas en Montero durante la última parte de su gestión.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

“No corresponde un juicio de responsabilidades porque las tareas operativas policiales no las ve el Presidente. Hay que analizar si la inacción de las fuerzas policiales fue del comandante de Montero o el departamental. En un conflicto, son tareas que no ve un presidente de Estado. Vamos a investigar. Por el informe del GIEI se puede ver que hubo vulneración del Ministerio Público, que no siguió la línea correcta de investigación y hubo acusaciones con fines políticos”.

En cambio, Del Castillo sí cree que debe haber un juicio de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Añez porque vulneró la sucesión constitucional y por activar el decreto que dispuso la intervención de las FFAA en las masacres de Sacaba y de Senkata.

En este sentido, reiteró a los asambleístas del MAS, de Creemos y de CC que activen el juicio de responsabilidades a Añez para iniciar la toma de declaraciones de los acusados.

Sobre el planteamiento de realizar primero el cambio de autoridades judiciales y la reforma antes de un proceso, dijo que quien propone esa idea es cómplice de la impunidad. “La reforma judicial no debe ser un óbice para empezar el juicio. Se lo puede hacer en paralelo. Ir adelante con el juicio y las investigaciones y al mismo tiempo con los cambios”, afirmó.

Admitió que existen muchas críticas no solo al fiscal Juan Lanchipa, sino a todo el Ministerio Público, pero dijo que igual hay que avanzar. “Ciertamente, la justicia sigue intacta. Es la que empezó a perseguir a los masistas en la gestión anterior. Se la debe transformar, pero que no sea un óbice para el juicio de responsabilidades”.