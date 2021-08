El lapsus de Evo Morales: “No hubo golpe” (Video)

Fuente: Página Siete Digital

Hoy, en su programa “Evo es pueblo” que se difunde por la radio Kawsachun Coca, el expresidente Evo Morales cometió un lapsus y sostuvo que en noviembre de 2019 “no hubo golpe”. Sin embargo, se dio cuenta del error y enseguida rectifico: «Perdón, no hubo fraude, hubo golpe».

El desliz lo cometió cuando hablaba de la reacción de las bancadas de oposición al discurso del presidente Luis Arce el 6 de agosto, que le dieron la espalda y le interrumpieron con abucheos y consignas.

«La derecha no quiere que se sepa sobre el golpe, no hubo golpe perdón, no hubo fraude, hubo golpe», sostuvo.

«Y cuando se demuestra que hubo golpe —agregó— se molesta la derecha y lo peor que ninguno de la derecha habla de las masacres de Sacaba y Senkata y ahí se levantan cuando se les dice la verdad».

«Ellos están convencidos que hubo golpe de «Estado», agregó incurriendo en un nuevo lapsus.