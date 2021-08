El MAS habla de “una solución de fondo” para los autos chutos, la oposición dice que Arce prometió legalizarlos

Legisladores del MAS y de la oposición tienen posiciones distintas sobre la nacionalización de vehículos indocumentados. Mientras desde el partido azul sugieren una solución de fondo, en Comunidad Ciudadana señala que la amnistía es una promesa de Luis Arce durante su campaña electoral.

Héctor Arce Rodríguez del MAS, manifestó que es partidario de buscar una solución ingresando al diálogo.

“(Los autos) No están en los centros urbanos, están en el área rural, sirven de un medio de transporte que ha permitido mejorar la vida de nuestros productores. Soy partidario de darle una solución de fondo, si intentamos recoger los vehículos de todo el territorio nacional no vamos a poder, no vamos a tener la capacidad y en segundos vamos a tener un problema social de grandes proporciones. Es un problema real. Hay que sentarse y dialogar”, señaló Arce.

Mientras que el diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana, explicó que “las personas que tiene autos chutos le están cobrando la factura al presidente Luis Arce, ya que él prometió, a cambio de votos, legalizar estos autos chutos. Cualquier problema o conflicto que exista será responsabilidad del actual presidente”, apuntó Astorga.

La Policía tenía el reporte de que propietarios de vehículos indocumentados iniciaron un bloqueo en la zona de la chiquitania de Santa Cruz, además del Puente de Yapacaní. Otros puntos están instalados en Punata, Colomi y Confital, en Cochabamba.