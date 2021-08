El Real Madrid hace una oferta de 160 millones por Mbappé… y ya tiene respuesta del PSG

Fuente: https://www.20minutos.es

El Real Madrid apenas ha tardado 24 horas en presentar una oferta formal por Kylian Mbappé, una vez que el PSG se ha abierto a negociar. Según ha informado ‘El Chiringuito’, el club blanco ha ofrecido 160 millones por el delantero francés, a la espera de que sea suficiente para convencer a Nasser Al-Khelaifi.

La respuesta del PSG no se ha hecho esperar: la han rechazado.

🚨EXCLUSIVA MUNDIAL de @elchiringuitotv🚨 El REAL MADRID CONFIRMA que ha hecho una OFERTA al PSG por MBAPPÉ de 160MILLONES de EUROS y ha pedido PERMISO para HABLAR con el jugador o su entorno. ¡Programón histórico a las 12 de la noche con @jpedrerol en MEGA! pic.twitter.com/4aR1x8RQJJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 24, 2021

El tira y afloja entre Real Madrid y PSG no ha hecho más que empezar. El jugador no está dispuesto a negociar más una renovación, después de que la última propuesta de su actual equipo (cinco años más uno opcional, pero manteniéndole en la escalera salarial por detrás de Messi y Neymar) no fue suficiente. Esto y sus ganas de ir al conjunto blanco han convencido, por fin, a Al-Khelaifi a abrirse a una negociación.

Eso no significa que vaya a ser una venta barata. Consciente de su valor, el jeque del PSG no va a venderle a precio de saldo, y prueba de ello es que esta oferta de 160 millones ha sido rechazada. Así lo asegura Julien Maynard, de Telefoot.

Comme annoncé par plusieurs médias espagnol, le Real Madrid a formulé une offre de 160M€ pour recruter Kylian Mbappé. Confirmé par le club madrilène.

Cette première offre a été refusée par le PSG. #Mercato @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) August 24, 2021

El PSG espera que el Real Madrid aumente un poco más su apuesta, y por si acaso ya están trabajando en un sustituto. Hay nombres de perfil medio como el brasileño Richarlison (que tiene de padrino a Neymar dentro del club) o el mismísimo Cristiano Ronaldo, si bien esto es más un deseo que una posibilidad real, vista la reacción de la Juventus a su último ‘tonteo’ por parte del entorno parisino.

La llegada de cualquiera de ellos (o de otro a su altura) que pueda ocupar el puesto de Mbappé despejará el horizonte a una semana vista de que se cumpla el plazo de la ventana de fichajes de verano. Si el galo no logra salir antes del 1 de septiembre, siempre le queda la esperanza de garantizarse una salida en junio del año próximo, si bien en este caso el PSG no ingresaría nada.

Lo que ha quedado claro por sus últimas palabras es que Mbappé no está cómodo en la Ligue 1 y está dispuesto a irse a otra Liga mucho más competitiva.