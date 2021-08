Evo: Víctor Borda tenía un plan en 2019, pero más tarde me llamó llorando para renunciar

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente Evo Morales aseguró la mañana de este miércoles que el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, tenia un plan en 2019, sin embargo, horas más tarde se comunicó para informarle entre lágrimas que iba a renunciar a su cargo.

“Víctor Borda tenia un plan. En la mañana nos hemos reunido: él estaba fuerte y me dijo ‘vamos a recuperar la democracia’. Más tarde me llamó llorando y me dijo que iba a renunciar para que dejen de quemar casas y para que liberen a su hermano”, aseveró Morales en conferencia de prensa.