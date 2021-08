Exdirector del BCB denuncia acoso; la Fiscalía le exigió una lista de los medios donde opina

Róger Banegas, ex alto funcionario del Banco Central de Bolivia, sostuvo que el Ministerio de Público trata de silenciarlo por cuestionar la política económica del país

Fuente: El Deber

Cuestionar la política económica y monetaria pareciera ser un pecado en el país. El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Róger Banegas, denunció el hostigamiento judicial que sufre por parte del Gobierno y del Ministerio Público, incluso la Fiscalía exigió al profesional una lista de medios de comunicación en donde es consultado para analizar la economía boliviana.

Banegas es procesado por la Fiscalía por el caso FMI; un proceso judicial iniciado contra los exdirectores del BCB y exautoridades del gobierno de transición. Esta causa se inició a pedido del Gobierno Central que sostiene que, en la anterior administración adquirió un crédito del organismo internacional que comprometía al Estado.

“La Fiscalía está pidiendo informes sobre si hago comentarios en los medios o en EL DEBER, absolutamente nadie tiene porqué silenciarnos”, denunció Banegas a los micrófonos del programa ¡Qué Semana!, que se emite todos los sábados por EL DEBER Radio.

El economista fue invitado a este espacio para comentar la realidad económica del país y los hechos más importantes, como la recepción de recursos que tuvo el Gobierno por parte de FMI y el millonario préstamo que hizo el Banco Unión, una financiera pública, al Banco Prodem, cuyo dueño es el Estado venezolano.

Justamente la exautoridad aprovechó el espacio para exponer su situación y la presión que ejerce el Gobierno sobre él y otro exdirector del BCB.

“Yo quiero aprovechar la oportunidad, dos exdirectores cruceños estamos siendo perseguidos; tenemos procesos, nos están juzgando doblemente por una misma causa y por ser técnicos”, aseguró.

Mirá la entrevista completa:

El profesional dijo que fue parte del BCB entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 y que renunció por la falta de coordinación con el exministro Economía, Branko Marinkovic.

“Cuando nos invitaron hemos dejado muchas cosas y económicamente no fue conveniente, pero teníamos el compromiso con el país”, aseguró.

En este contexto, Banegas aseguró que la Fiscalía busca procesarlos por más cargos. “Se nos incorpora más procesos, uno por el financiamiento del FMI y otro por contrataciones, están tratando de buscar cinco pies al gato”, añadió.

“No sé si el estar aquí (en EL DEBER Radio) me compromete, no tengo temor de decirlo, me gusta expresar mi punto de vista, porque en ese amedrentamiento está en no decir nada”, sostuvo.

