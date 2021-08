Exportación del maní boliviano alcanzó un récord de $us 7,6 millones en el primer semestre del año

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que la exportación del maní boliviano marcó un récord en los primeros seis meses del año, con la venta de 8.000 toneladas (t) por un valor de $us 7,6 millones.

Fuente: ABI

Detalló que, entre enero y junio de este año, la venta del producto se incrementó en un 27% en términos de valor y 19% en volumen, en relación a la gestión 2020.

Según datos publicados por la autoridad en su cuenta de Twitter, las exportaciones del maní boliviano tuvieron un comportamiento dinámico en los últimos cinco años. Entre enero y junio de 2016 se alcanzó un volumen de 4.176 t por un valor de $us 4,4 millones; en 2017, 4.507 t por $us 5,3 millones; en 2018, 4.923 t por $us 4,7 millones; en 2019, 6.472 t por $us 4,4 millones y el año 2020 se exportó 6.667 t por un valor de $us 5,9 millones.

“El maní exportado se produce en Santa Cruz (95%), Cochabamba y Chuquisaca, el mercado principal es la Comunidad Andina (84%) y la Unión Europea (9%)”, destacó Blanco en la red social.

Bolivia ocupa el puesto 19 entre los países potenciales proveedores de maní en el mundo, que mueve en promedio 3,6 millones de toneladas por año.

“La exportación del maní beneficia a cientos de familias bolivianas; estamos saliendo adelante”, escribió el viceministro.