Fallece el jugador de futsal Kevin Magne

Fuente: paginasiete.bo

El reconocido jugador de fútbol de salón Kevin Magne falleció en las últimas horas a causa de un accidente automovilìstico. La noticia fue confirmada por su exclub, Proyecto Latin, quienes expresaron sus condolencias a la familia a través de un mensaje en las redes sociales.

«El club Proyecto Latin lamenta profundamente el sensible fallecimiento de quien en vida fue Kevin Magne Cordova. Expresamos a la familia doliente nuestras sentidas condolencias en estos momentos de gran dolor», escribieron.

El presidente del equipo, Amilcar Barral, detalló que el deceso se produjo a consecuencia de un accidente vehicular. El deportista se trasladaba de La Paz a Oruro en «surubí» cuando perdió la vida.

«Kevin ha sido un gran valor en el fútbol de salón nacional. Un chico muy educado, muy recto en sus reglas, sano, orureño él», destacó Barral, en contacto con Página Siete Digital.

«Un lamentable accidente por los famosos ‘surubis’, que van de Patacamaya o El Alto a Oruro a altas velocidades, es que hoy tenemos que sentir el fallecimiento de una persona joven que tenía mucho futuro, no solamente en el fútbol de salón sino también como persona profesional».

Además de Proyecto Latin, Magne jugó en Fantasmas Morales Moralitos y fue parte de la Selección Nacional sub-20 que jugó la Liga Sudamericana.

También puede leer: Proyecto va a la Libertadores con equipo 100% boliviano

Tras difundirse la noticia, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida, entre quienes recordaron su talento deportivo y los que lo conocieron en un ámbito más personal.

«Se me fue un gran jugador, una gran persona y, sobre todo, fuiste como un hijo para mi. El club Fantasmas Morales Moralitos te va extrañar mucho por tu picardía en el campo de juego, mi querido zurdito. Paz en tu tumba. Orgullo del club», escribió un usuario.

«Amigo, me es difícil aceptar tu partida, ¿por qué me dejaste? teníamos una promesa de estar siempre juntos, ¿por qué te fuiste? Tú fuiste mi hermano, ¿qué voy a hacer sin ti? (…) No sabes cómo me arrepiento el no abrazarte fuerte la última vez que nos vimos, no tengo palabras para expresar todo el dolor que estoy sintiendo. Vuela alto mi mejor amigo», escribió otra.