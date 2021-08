Familia gremial de El Alto se fracciona en 15 federaciones

“Estamos descuartizados más que Tupak Katari”, dijo en algún momento la dirigente gremial Hilda Mollo al admitir que la Federación de Gremiales de la ciudad de El Alto está atomizada en células pequeñas que van perdiendo fuerza y poder de convocatoria.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

Según las explicaciones del también dirigente gremial Wilfredo Mamani, los causantes de la atomización son las autoridades políticas quienes de alguna u otra forma buscan medios para que la división se profundice y terminen de ser el verdadero dolor de cabeza.

“Si la familia gremial se mantendría unida y sólida, no habría autoridad o poder que nos aguante. Pero como estamos divididos las autoridades no dudan un segundo en burlarse de nosotros”, dijo Mamani.

Para el dirigente, a estas alturas ya es utopía de hablar de unidad porque cada sector hace lo que puede para hacerse respetar con las autoridades. “La suerte ya está echada, porque la Gobernación ha dispuesto que cinco asociaciones pueden conformar su federación y eso es una invitación a crear más federaciones”, dijo el dirigente.

Pero quien sostiene la teoría de que en El Alto hay una sola Federación de Gremiales es Rodolfo Mancilla quien además es catalogado como el heredero directo del dirigente fallecido Braulio Rocha porque accedió al cargo tras la muerte de Rocha.

“Nuestras federación es única y el poder de convocatoria que tenemos siempre lo hemos demostrado en las fechas cívicas y las marchas de nuestro sector”, dice Mancilla.

LOS MÁS NOTORIOS

De las 15 federaciones de gremiales que hay en la ciudad de El Alto, como en todo solo unos cuantos salen al frente para buscar protagonismo y hacerse notar que están luchando por los comerciantes de El Alto.

No hay duda uno de ellos es Rodolfo Manilla, quien recientemente se alió con Raúl Mamani de la Federación del Sur y Felipe Quispe de la Federación del Norte. En su momento los tres indicaron que tienen el objetivo de cuidar a la familia gremial.

“Nuestra lucha siempre va ser por cuidar los intereses de la familia gremial”, dijo Mancilla al comentar que esa alianza deja establecida que en El Alto solo hay tres federaciones. “Una en el sur, otra en el norte y la principal que está en la avenida 6 de Marzo”.

De los tres, Felipe Quispe es el dirigente que se caracteriza “por hablar con Dios y con el diablo” ya que en épocas electorales firmó alianzas políticas con partidos de derecha e izquierda. Es un afortunado porque mientras unos van buscando medios para acercarse a Evo Morales, él se reunía sin problemas con el líder del MAS y al día siguiente aparecía también sin problemas al lado de Óscar Ortiz y los cívicos del oriente.

En cambio Raúl Mamani, tiene como radio de acción en sector de Senkata de El Alto desde donde se aproximó a la agrupación Jallalla y ahora tiene una concejal en el Legislativo Municipal de El Alto.

Los otros

Del resto de los dirigentes, quien comienza a sacar la cabeza es Toño Siñani, ya que tiene el control de los comerciantes del sector de Alto Lima. Por ahora, Siñani está empeñado a realizar campañas de bioseguridad en favor de los gremiales.

“Estamos cuidando la salud de nuestras bases”, dice el dirigente a quien sus bases le tiene mucho respeto porque tiene el antecedente de haber saltado de un cuarto piso. Sobrevivió sin problemas y el mismo sabe que está de pie por obra y milagro de Dios.

Hilda Mollo es una experimentada dirigenta, hasta hace poco era una de las únicas mujeres que intentó tomar el control de la Federación bajo el argumento de que la mayoría de los gremiales son mujeres y corresponde a las mujeres dirigir su organización.

“Porque los hombres tiene que dirigirnos si la mayoría de los gremiales somos mujeres”, decía Mollo pero ahora han aparecido otras mujeres quienes también aseguran tener su federación como Natalia Calle, quien creo el Consejo Gremial de El Alto.

EL REGRESO DE WILLY

Frente a todos ellos, vuelve a escena sindical el experimentado dirigente Wilfredo Mamani, quien en el pasado ya fue parte de la Federación de Gremiales y ahora se presenta ante la opinión pública indicando que el Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de El Alto.

“He sido elegido por las bases, lo que me han encomendado es luchar por la inamovilidad de puestos y sobre todo por el respeto a los trabajadores gremiales” dice el dirigente quien por ahora camina bajo perfil pero todos saben que el momento en que levante la cabeza su organización podría tomar cuerpo y hacer sobra al resto.

Por ahora todo coinciden en decir que trabajar por su sector aunque muchos de ellos están rumbo a reuniones y ampliados porque supuestamente el Gobierno no está haciendo nada para controlar los precios de los productos y no descartan iniciar medidas de presión contra el presidente Luis Arce quien supuestamente no hace nada para controlar los precios de los productos.