Feminicidio por envenenamiento: imágenes confirman que Noemí recibió una botella de su pareja

El fiscal Favio Maldonado, a cargo del caso de la muerte de una mujer en la ciudad de La Paz, quien presuntamente habría sido envenenada por su expareja, informó que este hecho aún está en etapa de investigación.

Maldonado manifestó que se emitió resolución y orden de aprehensión en contra del principal sospechoso del hecho, ya que aún se desconoce su paradero.

Se conoce que el pasado sábado, Noemi V.Q.C., de 34 años, habría ingresado al Hospital del Norte por convulsiones y realizaba movimientos involuntarios, cuando la mujer fue atendida por los médicos les dijo “mi esposo me dio esto a beber, me ha envenenado” y les entregó una botella plástica, la cual que contenía un poco de agua con una sustancia aún no identificada.

La mujer no resistió y terminó perdiendo la vida en este hospital de La Paz, por lo que ahora la Policía y la Fiscalía se encuentran en la búsqueda de Valentín P.A. de 40 años.

El fiscal aseguró que los datos que proporcionó la mujer víctima del hecho al momento de llegar al hospital fueron corroboradas por la versión que declaró su hijo, quien la acompañaba el momento de los hechos, además, se hizo la revisión de las cámaras de seguridad que confirman que el sujeto entregó la botella de agua a Noemí.

Maldonado aseguró que existiría una denuncia previa en contra de este hombre por asistencia familiar, y entre la información que se maneja, se sabe que la víctima habría exigido un dispositivo móvil a su expareja para que su hijo pueda pasar clases, motivo por el cual se reunieron este fin de semana en un cine.

Ahora, también se investiga algunas denuncias por agresión en contra del sospechoso en el año 2015.