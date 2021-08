Fiscalía de Bolivia usa el informe de un asesor de Zapatero para archivar el fraude electoral de Evo Morales

Se trata de un documento «confidencial» que tuvo siete versiones distintas y cuya difusión se prohibió por escrito.

Fue tramitado por la fiscal que archivó la investigación por los pagos a la consultora Neurona. Montero dice que la luz es cara porque Rajoy redujo la prima del 25% a las renovables que puso Zapatero. Sánchez presumió ante Bruselas de la rebaja del precio de la luz para recibir los 69.500 millones.

Fuente: https://okdiario.com

La Fiscalía de Bolivia ha usado un informe del profesor Juan Manuel Corchado, ex asesor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para archivar el fraude electoral de 2019 que provocó la dimisión de Evo Morales. Durante el año 2010, Corchado, profesor de la Universidad de Salamanca, fue coordinador de una entidad científica pública dependiente del Ministerio de Ciencia, que en aquel momento dirigía la ministra Cristina Garmendia.

Este informe al que ha tenido acceso OKDIARIO, está repleto de polémica. Fue clasificado como “confidencial” y tuvo siete versiones distintas. La primera de ellas se realizó el 6 de mayo de 2021 y la última el 28 de junio de ese mismo año. Tras los múltiples cambios, Corchado y la Fiscalía pactaron una prohibición para que la pericial no pudiera ser difundida. Por este trabajo, el Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, pagó 30.000 dólares.

Sin embargo, Corchado asegura a este periódico que no ha cobrado nada. “Yo no me he enriquecido económicamente con esto, el dinero lo cobró la Fundación de la Universidad de Salamanca”, explica. El conveniente informe consta de 240 páginas y se titula Pericia de las elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia de 2019. Además de Corchado, en la elaboración de este documento también participaron dos universitarios veinteañeros: los estudiantes Pablo Plaza Martínez y Manuel López Pérez.

Cuando Corchado y los dos universitarios acabaron el polémico informe la persona que lo recepcionó fue la fiscal Rocío Feraudi, próxima a Evo Morales. Casualmente se trata de la fiscal que archivó la investigación de los pagos de 1,6 millones de dólares de Evo Morales a la consultora Neurona. Unos pagos que afectaban de lleno a la cúpula del partido de Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos.

Asesor del Gobierno de Zapatero

Durante el año 2010, Corchado ocupó el cargo de director adjunto de la coordinación del área de Transferencia de Tecnología de la Subdirección General de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, un organismo científico público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el momento en que Corchado fue contratado como experto su jefa fue la entonces ministra socialista Cristina Garmendia.

El paso de Corchado por el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quedó registrado en uno de los curriculum vitae oficiales que constan del profesor de la Universidad de Salamanca ante el Ministerio de Economía. Sin embargo, Corchado se desvincula totalmente de los servicios que prestó en calidad de asesor científico cuando OKDIARIO le pregunta si ha tenido alguna relación con algún partido político o algún Gobierno. “No. Es falso”, repite a este periódico en tres ocasiones.

Pero el vínculo entre Corchado y el Estado no se limita a este trabajo. Este periódico ha localizado decenas de proyectos de investigación dirigidos por el docente financiados con dinero público. Si bien es cierto que ha cobrado ayudas de varias administraciones públicas en gran cantidad de oportunidades han sido adjudicadas en períodos en los que el PSOE estaba en el Gobierno. Por ejemplo, en el año 2008, el Ministerio de Industria financió con 789.000 euros públicos un proyecto del asesor del Gobierno de Zapatero llamado EPC: Enne Community Platform.

El año anterior, en 2007, Corchado, nuevamente el Ministerio de Industria, recibió 456.000 euros para la realización de un proyecto denominado ALIADO. En 2008, y como en las anteriores ocasiones desde Industria, en aquel momento dirigida por el socialista Joan Clos, el docente de la Universidad de Salamanca volvió a ser financiado con dinero público. En esta ocasión la inyección fue de 491.000 euros por un proyecto llamado Open distributed architecture based on agent technology for heavy processing.

Apoya la tesis de Evo Morales

En palabras del fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, que dio una rueda de prensa nada más recibir el polémico informe del asesor del Gobierno de Zapatero, la pericial realizada desde la Universidad de Salamanca demuestra la “inexistencia de manipulación” en el proceso electoral. Es decir, la tesis del ex presidente Evo Morales quien, a diferencia de la resolución que emitió la Organización de los Estados Americanos (OEA), que sostiene que hubo pucherazo, asegura que nunca hizo trampas.

“Se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019. También se demuestra que los sistemas y las bases de datos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y del Cómputo Oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, fueron completamente independientes”, señala Lanchipa.

Entre las conclusiones del peritaje se señala que “los registros de cada acción se encontraban supervisados por responsables de mantener y garantizar la seguridad, por lo que es imposible que cualquier tipo de movimiento, en este sentido hubiese pasado desapercibido a los responsables de auditar la seguridad de los sistemas informáticos”.